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    • Ekonomi
    • 21.09.2021 11:18
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    • 21.09.2021 11:18
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir?

    Eylül ayının sonlarına doğru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı rakamlara odaklandı. Yeni haftanın ilk günlerinden bu yana faiz kararıyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Yurt içi piyasalarında veriler merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir? İşte detaylar...

    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranını beklerken beklentinin ne kadar olduğunu merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir? İşte son veriler...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü yapılacak.

    EYLÜL AYI MB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?

    Yurt içinde TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

    Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

    Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

        İngiltere, piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

        BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel bu hafta da değer kaybederek haftayı yüzde 1,34 azalışla 1.419,43 puandan tamamladı.

        Dolar/TL haftayı yüzde 2,06 değer kazancıyla 8,6441'den kapattı. Bu hafta yurt içinde, çarşamba tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı ve cuma, kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir?
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