Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranını beklerken beklentinin ne kadar olduğunu merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir? İşte son veriler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü yapılacak.