Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz oranını beklerken beklentinin ne kadar olduğunu merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı MB faiz kararı beklentisi nedir? İşte son veriler...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yurt içi pay piyasalarında bu hafta cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri takip edilirken, gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü yapılacak.
EYLÜL AYI MB FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR?
Yurt içinde TCMB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, politika metninde para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.
Analistler, küresel bazda önemli merkez bankalarının da gelecek hafta politika kararı alacak olmaları ve enflasyon endişeleriyle şahinleşmesi olası tutumların dünya genelinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Öte yandan, Temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda yüzde 8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuzda 683 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.