Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Hesaplara 4 bin 842 lira yatıyor! Maaşlarının yüzde 200'üne kadar ise...

Hesaplara 4 bin 842 lira yatırılacak. Milyonlarca bireyi ilgilendiriyor. Kuruşu kuruşuna hesaplandı ve belli oldu. Memurlara verilebilecek mükafat tutarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Devlet memurlarına maaşlarının yüzde 200'üne kadar mükafat verilebiliyor. Bu rakam da 4 bin 842 liraya karşılık geliyor. Fakat bu rakam en yüksek ödenecek ücreti temsil ediyor. 4 bin 842 liranın üstünde ödeme yapılamıyor, altında ödeme ise yapılabilir. Ek özel hizmet tazminatı ödenmesini gerektiren yerlerde fiilen çalışan Teknik Hizmetler Sınıfı personeline, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları günler karşılığında, üçer aylık dönemler sonunda hesaplanan tutarda tazminat ödemesi yapılmaktadır.
BAZI MEMURLARA YAPILAN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?
Bazı memurların yaptığı iş ve varolduğu unvan onun emsallerinden daha çok ücret almasına sebep olur. Bu unvanlar ise Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4'üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirleme edilen büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlardır.
Buna göre, bu unvandaki personelden belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 seviyesinda ek özel hizmet tazminatı ödenebileceği öngörülmüştür. Bu ödemenin tutarı Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olanlardan Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari vazifelerde belirleme edilenlar amacıyla; 9500 * 0,188787* % 30 = 538,04 TL ödenecektir.
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı amacıyla; 9500 * 0,188787* % 20 = 358,69 TL'dir. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilecektir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
MEMURA VERİLECEK ÖDÜL TUTARI NE KADAR OLACAK?
Memura yapılacak mükafatde temel alınan neden üstün başarı belgesi almaktadır. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı ya da alakalı bakan ve illerde valiler doğrultusundan ideal görülmesi durumunda en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'üne kadar mükafat verilebilmektedir. Bu tutar ise 9500* 0,188787* % 200 = 4.842,38 TL'dir. Ancak, yapılacak bu ödeme maksimum tutar olup, kurumlar bu ödemenin üzerinde ödeme yapamazlarken altında ödeme yapabilirler.
Görüleceği üzere, memurlara mükafat vermeye bakanlar ve valiler yetki sahibi kılınmıştır. Maddede ilgi çeken mühim bir konu da temaslı bakanların mükafat verip veremeyeceği konuudur. Kanunda temaslı bakanlara bu yönde bir yetki verilmemiştir. Ancak, Cumhurdiğernlığı İdari İşler Başkanlığı vereceği görüşle bu mevzuya açıklık getirebilir.