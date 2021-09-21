Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Hesaplara 4 bin 842 lira yatıyor! Maaşlarının yüzde 200'üne kadar ise...

BAZI MEMURLARA BÖLGELERE GÖRE ÖDENEN EK TAZMİNAT TUTARI NE KADAR ARTACAK?



Unvanları aynı olsa da birtakım personelin maaşları diğerlarından daha çok olabilmektedir. Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara ya da çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olabilmektedir. Genellikle Teknik Hizmetler Sınıfı'nda vazife yapan personeller ile Sıhhat Hizmetleri Sınıfı'nda vazife yapan personellerin maaşlarına Kalkınmada Öncelikli Bölgelere göre ödenen ek tazminat nedeniyle mühim tutarda maaş farkı sağlanmaktadır.



Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı seviyesinda ödeneceği yan ödeme kararnamesinde belirleme edilmiştir. Yan ödeme kararnamesinin ekinde yer alan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dereceleri 7 bölgeye ayrılmış ve tazminatlarda bölgelere göre değişiklik oluşturulmuştur.



Buna göre; Sıhhat Hizmetleri Sınıfı'nda vazife yapan eksper tabiplere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat 9500* 0,188787 % 90 = 1.614,12 TL, pratisyen tabiplere ise 9500* 0,188787 *% 50 = 896,73 TL tutarındadır. Bu tutardan yalnızca damga vergisi kesilecektir.



Veteriner hekimlere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL tutarındadır. Yine Teknik Hizmetler Sınıfı'nda vazife yapan mühendislere 7. Bölge amacıyla ödenen ek tazminat ise 9500* 0,188787* % 35= 627,71 TL tutarındadır. Bu hizmet katagorisinde çalışanlara ödenecek azami ek ödeme tutarı ek yüksek devlet memuru maaşının % 70'i seviyesinda olup, bu tutar 9500* 0,188787* % 70 = 1.255,43 TL'dir. Ek tazminat ödemesinde en düşük tazminat 1. Bölge amacıyla en yüksek tazminat ise 7. Bölge amacıyla belirlenmiştir. Yani bölge derecesi yükseldikçe ödenen ek tazminat seviyesi da yükselmektedir. Benzer ödemelerin neden diğer hizmet sınıfları amacıyla belirlenmediği sorusunun sorulması gerekmektedir. Genellikle öğretmenler amacıyla. Ümit ederiz ki bu soruyu soranlar çıkar. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.