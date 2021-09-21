Gençlere ücret-tatil ve tazminat güvencesi

Esnek çalışmanın en yaygın şekillerinden olan kısmi süreli ya da parttime çalışanların haklarına ilişkin pek çok konu merak ediliyor. Bu konuda yıl sonunda yasal düzenleme hazırlığı da bulunuyor.

Esnek çalışma, kısmi süreli çalışma nedir?

Çalışanların mesai saatlerine göre hazırlanan sisteme esnek çalışma deniyor. Emsal çalışmanın 3'te 2'si oranına kadar yapılana, kısmi süreli çalışma deniyor.



Part-time çalışanların hakları neler?

Kısmi süreli çalışanların sigorta bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yapılıyor. Hesaplama her bir 7.5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilerek gün kesirleri tam gün alınarak gerçekleştiriliyor.



Ücret nasıl hesaplanıyor?

Kısmi süreli çalışanın ücreti ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal personele göre çalıştığı süreyle sınırlı olarak ödenmeli.



Esnek çalışmada yıllık izin kullanımı nasıl gerçekleşiyor?

İş Kanunu'na göre işyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara yıllık ücretli izin veriliyor.



Eksik prim günleri tamamlanabilir mi?

Kısmi süreli çalışanlar eksik günlerini her ay ödeyerek ya da emeklilik zamanı borçlanarak tamamlayabiliyor.



Yeni çalışma modellerinde haklar güvenceye alınacak mı?

Çalışanların hakları korumaya alınacak. Ücret ve çalışma koşulları net şekilde ortaya konulacak.