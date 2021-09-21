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    • Ekonomi
    • 22.09.2021 08:48
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    • Son Güncelleme:
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    • 22.09.2021 08:49
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    Alt sınır ve üst sınır ise... Aylık 1.557,47 TL Ziraat Bankası’na yatırana devlet geri ödemesiz binlerce lira verecek!

    Banka konut hesabı en az 3 sene vadeyle TL üzerinden açılabiliyor. Siz konut hesabı talebinde bulunup hesabınızı açtıktan sonra ödeme planınızı her devresinin başında değiştirmeniz de mümkün. Üstelik hesaba yatırabileceğiniz en az ve en çok tutarlar da senelere göre belirleniyor. Konut hesabına sahip olan vatandaşlar en yüksek tutarı geçmemek koşuluyla hesaba çok defalar para yatırabilir.

    takvim.com.tr
    Devlet geri ödemesiz binlerce lira verecek!

    Artık kira ödemekten sıkılıp kendi evinizi mi almaya karar verdiniz? Peki bu evi alabilmek amacıyla yeterli bütçeniz ve aylık taksit ödeme gücünüz var mı? Ev almaya karar verdiğiniz anda ilk aklınıza gelen konu, ödeme endişesiyle ilgiliyse katkı hesabına katılmayı düşünebilirsiniz. Peki katkı hesabı nedir? Katkı hesabı, ilk defa konut sahibi olacaklara en az 36 ay derli toplu ödeme gerçekleştirmek şartıyla devlet katkısına hak kazanmasına imkân gerçekleştiren bir katılım hesabı desteğidir. Bu anlamda Ziraat Bankası'nda konut hesabı açtığınız taktirde en az 3 yıl birikim yaparak ilk konutunuzu aldığınızda toplam birikiminizin %20'sine kadar devlet katkısı hesabınıza ekleniyor.

    Kimler Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan Yararlanabilir?

    07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

    Konut satın almadan önce en az 36 ay boyunca düzenli birikim yapanlar,

    Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli belgelerle Bankamıza başvuranlar Devlet Katkılı Konut Hesabı'ndan yararlanabilecektir.

    Düzensiz ödeme durumunda devlet katkısı kazanma hakkı kaybolacaktır.

    Devlet katkısı almak için başvurulan konut dışında, 07.04.2015 tarihinden itibaren devlet katkısına konu olacak nitelikte başka bir konut edinilmemiş olunması gerekmektedir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    Özellikleri

    Konut Hesabı, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat olarak faizli ya da faizsiz açılabilecektir.

    Hesabın açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere, üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecektir.

    Aylık ya da üç ayda bir düzenli ödeme imkânlarından biri seçilebilecektir.

    Düzenli ödemelere ilişkin alt sınır ve üst sınır içinde kalmak kaydıyla farklı tutarlar yatırılabilecektir.

    Devlet katkısı azami tutarı ve düzenli ödemelerdeki alt / üst sınırlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır.

    Devlet katkısı, birikim yapılan ödemeye süreye göre değişmektedir, ancak konut edinim tarihi itibariyle ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemeyecektir.

    Birden fazla Konut Hesabı açılamamaktadır.

    Konut Hesabı ortak hesap olarak açılamayacaktır.

    12 aylık dönem içerisinde, Konut Hesabı'ndan en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        Konut hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre 2021 yılı için devlet katkısı tutarları aşağıdaki gibidir;

        Ödeme dönemine göre asgari ve azami birikim tutarları 2021 yılı için aşağıdaki gibidir;

        Konut Hesabı Nasıl Açılır?

        Konut hesabı açmak amacıyla lüzumlu şartlara uyan bütün vatandaşlar bankalara başvuru ederek vadeli hesap ya da mevduat hesabı şeklinde konut hesabı açabilir. Peki konut hesabı nasıl açılır? Bu hesabı açabilmek amacıyla ilk önce bankayla aranızda bir sözleşme imzalamakla işe başlamanız gerekiyor. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla kişi, hesapla alakalı verilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile paylaşılmasını kabul eder.

        Bununla birlikte bireylerin sözleşmede yer alan özel verileri Kimlik Paylaşım Sistemi üstüne de taşınmaktadır. Bu konut birikim hesabından yararlanabilmek amacıyla konutu satın aldığınız tarihten itibaren 6 ay için bankaya başvuru etmeniz gerekiyor. Bankanız bu talebinizi alakalı bakanlığa iletir. Bakanlıkta incelenen belgeler lüzumlu şartları koruyorsa, bakanlık belgenizi onayladığını belirten yazıyı bankaya iletir ve sizin bu devlet katkılı konut hesabından yararlanmanıza izin verir.
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        Haberler Ekonomi Alt sınır ve üst sınır ise... Aylık 1.557,47 TL Ziraat Bankası’na yatırana devlet geri ödemesiz binlerce lira verecek!
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