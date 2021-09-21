Alt sınır ve üst sınır ise... Aylık 1.557,47 TL Ziraat Bankası’na yatırana devlet geri ödemesiz binlerce lira verecek!

Konut Hesabı Nasıl Açılır?

Konut hesabı açmak amacıyla lüzumlu şartlara uyan bütün vatandaşlar bankalara başvuru ederek vadeli hesap ya da mevduat hesabı şeklinde konut hesabı açabilir. Peki konut hesabı nasıl açılır? Bu hesabı açabilmek amacıyla ilk önce bankayla aranızda bir sözleşme imzalamakla işe başlamanız gerekiyor. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla kişi, hesapla alakalı verilerinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile paylaşılmasını kabul eder.

Bununla birlikte bireylerin sözleşmede yer alan özel verileri Kimlik Paylaşım Sistemi üstüne de taşınmaktadır. Bu konut birikim hesabından yararlanabilmek amacıyla konutu satın aldığınız tarihten itibaren 6 ay için bankaya başvuru etmeniz gerekiyor. Bankanız bu talebinizi alakalı bakanlığa iletir. Bakanlıkta incelenen belgeler lüzumlu şartları koruyorsa, bakanlık belgenizi onayladığını belirten yazıyı bankaya iletir ve sizin bu devlet katkılı konut hesabından yararlanmanıza izin verir.