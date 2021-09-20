FED toplantısı saat kaçta, ne zaman? Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2021? FED faiz kararı sonrası dolar ve altın ne olur?

Federal Açık Piyasa Komitesinin temmuz ayı toplantısında faiz oranı sabit tutulmuştu. Bu gelişmelerin hemen ardından gözler eylül ayında yapılacak olan FED faiz toplantısına çevrildi ve geri sayım başladı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler FED faiz kararının piyasaları ne yönde etkileyeceğini merak ediyor. Peki, FED toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?
Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.
FED TOPLANTI TARİHLERİ 2021
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.