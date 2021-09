Mikro işletmelere koruma (Ekonomi haberleri)

salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa, küçük işletmelere dört koldan sahip çıktı. KOSGEB salgın döneminde de kesintisiz olmak üzere küçük işletmelere, girişimcilere yıldadevlet kaynaklı destek sağladı.Bu yıl 140 bin esnafafaiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılandestek programı büyük ilgi gördü. Bu kapsamda bir yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmelere 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmelerde 3 ayda 75 bin lira destek sağlandı.Programa başvuruda bulunan işletmeler 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. (HAZAL ATEŞ) Covid-19 'unetkili olduğu Mart 2020-Ağustos 2021döneminde PTT'de 519 milyon işlemyapıldığını belirterek, "5.4 milyonhanenin yardım parası evlere ulaştırıldı"ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, 3 bin419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin,40 mobil araçla da vatandaşlarıntaleplerini karşıladığını belirtti.yeni eğitim yılı için burs tutarlarını vebaşvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre;ortaöğrenim bursu aylıkyükseköğrenim bursu aylıkyabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenimbursu ise aylıkolarak belirlendi.Ortaöğrenim bursu için başvurular'de, yükseköğrenimbursu için de'da alınacak.Burslarda öncelik anne ve/veya babasıhayatta olmayan, maddi durumu yetersizöğrencilere veriliyor.saat üreticisi Hublot, 24 ayar altın kristaller içeren kadrana sahip yeni modelini tüketicilerle buluşturdu. Bu modelde altının en doğal haline yer vermek isteyen Hublot, bunun için laboratuvar çalışması gerçekleştirdi. 24 ayar altını 1064.18 santigrat derece erime noktasına kadar ısıttı. En iyi kristalleri seçip saatinin kadranına yerleştirdi. 39 ve 42 mm boyutlarında üretilen Spirit of Big Bang Gold Crystal'de, siyah timsah derisi kayış kullanıldı. Fiyatı iseolarak duyuruldu.yüze eğitimin başlamasıyla birlikte teknolojik ürün satışları da hız kazandı.'ta tabletlerde Ağustos'un son haftasına göre, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı saatlerdeve çocuk saatlerinde isebir artış yaşandı. Bu artış oranı akıllı telefonlardaprojeksiyon cihazlarında iseolarak seyretti.yerli ve milli enerji hedefinde anahtar role sahip yerli kömür üretimi ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. 2020 yılında üretilenyerli kömür ekonomiyekatkı sağladı. Lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimi ile dolaylıulaştı. (BARIŞ ŞİMŞEK)