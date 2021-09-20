Mikro işletmelere koruma (Ekonomi haberleri)

Hükümet, salgınla mücadele döneminde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa, küçük işletmelere dört koldan sahip çıktı. KOSGEB salgın döneminde de kesintisiz olmak üzere küçük işletmelere, girişimcilere yılda 2 milyar lira devlet kaynaklı destek sağladı.
Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Bu kapsamda bir yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmelere 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmelerde 3 ayda 75 bin lira destek sağlandı.
Programa başvuruda bulunan işletmeler 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. (HAZAL ATEŞ)
5.4 MİLYON HANEYE EVDE ÖDEME
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19'un etkili olduğu Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde PTT'de 519 milyon işlem yapıldığını belirterek, "5.4 milyon hanenin yardım parası evlere ulaştırıldı" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirtti.
ÜNİVERSİTELİYE AYDA 400 TL
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni eğitim yılı için burs tutarlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre; ortaöğrenim bursu aylık 100 lira, yükseköğrenim bursu aylık 400 lira, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600 lira olarak belirlendi. Ortaöğrenim bursu için başvurular 15-30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu için de 1-15 Kasım'da alınacak. Burslarda öncelik anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor.
ALTIN ZAMAN
İsviçreli saat üreticisi Hublot, 24 ayar altın kristaller içeren kadrana sahip yeni modelini tüketicilerle buluşturdu. Bu modelde altının en doğal haline yer vermek isteyen Hublot, bunun için laboratuvar çalışması gerçekleştirdi. 24 ayar altını 1064.18 santigrat derece erime noktasına kadar ısıttı. En iyi kristalleri seçip saatinin kadranına yerleştirdi. 39 ve 42 mm boyutlarında üretilen Spirit of Big Bang Gold Crystal'de, siyah timsah derisi kayış kullanıldı. Fiyatı ise 28 bin 400-29 bin 500 dolar olarak duyuruldu.
DİZÜSTÜ SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte teknolojik ürün satışları da hız kazandı. MediaMarkt'ta tabletlerde Ağustos'un son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış yaşandı. Bu artış oranı akıllı telefonlarda
yüzde 10, projeksiyon cihazlarında ise yüzde 50 olarak seyretti.
YERLİ KÖMÜRDEN EKONOMİYE 7 MİLYAR TL
Türkiye'nin yerli ve milli enerji hedefinde anahtar role sahip yerli kömür üretimi ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. 2020 yılında üretilen 88 milyon 956 bin ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar lira katkı sağladı. Lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimi ile dolaylı sağlanan istihdam ise 120 bin kişiye ulaştı. (BARIŞ ŞİMŞEK)
Bu yıl 140 bin esnafa 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin edildi. Salgından etkilenen mikro ve küçük işletmelere Haziran'da başlatılan 5 milyar liralık destek programı büyük ilgi gördü. Bu kapsamda bir yıl önceki istihdamını koruyan mikro ölçekli işletmelere 3 ayda toplam 30 bin, küçük işletmelerde 3 ayda 75 bin lira destek sağlandı.
Programa başvuruda bulunan işletmeler 3 yıl boyunca ödeme yapmıyor. (HAZAL ATEŞ)
5.4 MİLYON HANEYE EVDE ÖDEME
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19'un etkili olduğu Mart 2020-Ağustos 2021 döneminde PTT'de 519 milyon işlem yapıldığını belirterek, "5.4 milyon hanenin yardım parası evlere ulaştırıldı" ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, 3 bin 419 PttMatik ile hizmet veren PTT'nin, 40 mobil araçla da vatandaşların taleplerini karşıladığını belirtti.
ÜNİVERSİTELİYE AYDA 400 TL
Vakıflar Genel Müdürlüğü, yeni eğitim yılı için burs tutarlarını ve başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre; ortaöğrenim bursu aylık 100 lira, yükseköğrenim bursu aylık 400 lira, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600 lira olarak belirlendi. Ortaöğrenim bursu için başvurular 15-30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu için de 1-15 Kasım'da alınacak. Burslarda öncelik anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor.
ALTIN ZAMAN
İsviçreli saat üreticisi Hublot, 24 ayar altın kristaller içeren kadrana sahip yeni modelini tüketicilerle buluşturdu. Bu modelde altının en doğal haline yer vermek isteyen Hublot, bunun için laboratuvar çalışması gerçekleştirdi. 24 ayar altını 1064.18 santigrat derece erime noktasına kadar ısıttı. En iyi kristalleri seçip saatinin kadranına yerleştirdi. 39 ve 42 mm boyutlarında üretilen Spirit of Big Bang Gold Crystal'de, siyah timsah derisi kayış kullanıldı. Fiyatı ise 28 bin 400-29 bin 500 dolar olarak duyuruldu.
DİZÜSTÜ SATIŞLARI YÜZDE 40 ARTTI
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte teknolojik ürün satışları da hız kazandı. MediaMarkt'ta tabletlerde Ağustos'un son haftasına göre yüzde 20, dizüstü bilgisayarlarda yüzde 40, akıllı saatlerde yüzde 25 ve çocuk saatlerinde ise 4 katlık bir artış yaşandı. Bu artış oranı akıllı telefonlarda
yüzde 10, projeksiyon cihazlarında ise yüzde 50 olarak seyretti.
YERLİ KÖMÜRDEN EKONOMİYE 7 MİLYAR TL
Türkiye'nin yerli ve milli enerji hedefinde anahtar role sahip yerli kömür üretimi ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor. 2020 yılında üretilen 88 milyon 956 bin ton yerli kömür ekonomiye 7 milyar lira katkı sağladı. Lojistik, makine ve ulaştırma gibi yan sektörlere de can suyu veren yerli kömür üretimi ile dolaylı sağlanan istihdam ise 120 bin kişiye ulaştı. (BARIŞ ŞİMŞEK)