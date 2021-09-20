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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 09:28
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    • 20.09.2021 09:28
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    Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak? Margün Enerji kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?

    Margün Enerji halka arzı Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) tarafından onaylandı. Margün Enerji halka arz hakkında bilgiler, arama motorları üzerinden araştırılıyor. SPK şirketin halka arz talebini 16 Eylül tarihinde onayladığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak? Margün Enerji kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte detaylar...

    Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak?

    Margün Enerji halka arza dair son gelişmeler başvuru yapacak olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığı bildirildi. Peki, Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak? Margün Enerji kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler...

    MARGÜN HALKA ARZ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Margün Enerji'nin halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacak.

    İşte halka araza dair bilgiler;

    Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.

    Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.

    Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.

        MARGÜN ENERJİ HAKKINDA

        Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2014 yılında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırımcı olmak ve yurtdışında proje geliştirme, EPC ve İşletme&Bakım hizmetleri sunmak amacı ile uzmanlaşmış yönetim kadrosu ve personeli ile faaliyetine başlamıştır.

        Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, yurtiçinde sahip olduğu 118.03 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santralleri ile sektörünün en önemli oyuncularından birisi olmuş ve yurtdışı proje geliştirme faaliyetleri ile 61 MWp kurulu gücündeki güneş enerjisi santrallerinin Türkiye'den sektöründe önde gelen iki yatırımcısına anahtar teslim kurulum ve işletme&bakım anlaşmasını gerçekleştirmiştir.

        Bunun yanı sıra başta İtalya, Almanya, İngiltere ve Amerika olmak üzere özellikle Batı Avrupa ülkelerinde proje geliştirme faaliyetlerine devam etmektedir. Orta-Uzun vadede Avrupa ve Amerika kıtalarında 1.500 MWp kurulu gücünde proje geliştirmeyi ve kurulumlarını tamamlamayı hedeflemektedir.

            "Yenilenebilir Enerjinin, özellikle Güneş Enerjisinin, kısa sürede diğer geleneksel enerji kaynaklarının yerini alabileceğine inanan Margün Enerji, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir.
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            Haberler Ekonomi Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak? Margün Enerji kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı?
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