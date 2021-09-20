Margün Enerji halka arza dair son gelişmeler başvuru yapacak olanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun onaylandığı bildirildi. Peki, Margün halka arz başvurusu ne zaman başlayacak? Margün Enerji kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte merak edilenler...
MARGÜN HALKA ARZ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Margün Enerji'nin halka arzı 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Payların dağıtımı Borsa İstanbul tarafından eşit dağıtım yöntemi ile yapılacak.
İşte halka araza dair bilgiler;
Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.
Naturel Group çatısı altında yer alan şirketten yapılan açıklamaya göre, 118,03 megavat kurulu güce sahip Margün Enerji, temiz enerji talebinin hızla arttığı bu dönemde iklim dostu yaklaşımlarıyla dünya standartlarında hizmet vererek yurtiçi ve yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir gelecek için Türkiye'nin dünyaya açılan gücü olmayı hedefliyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından 16 Eylül'de onaylanan şirket, yurtiçinde edindiği tecrübeyi başta İtalya olmak üzere Batı Avrupa ve ABD'ye taşıyarak proje geliştirme ve güneş enerjisi santralleri kurmaya devam etmeyi planlıyor.