KİM market halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİM Market (KIMMR) hisse ne zaman işlem görecek 2021?

KİM market hisse toplama süreci 16-17 Eylül'de sona ermişti. Bu gelişmelerin arkasından KİM market hisselerinin ne vakit işlem göreceğine çevrildi. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere nazaran 1 TL nominal kıymetli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. Peki, KİM market halka arz sonuçları açıklandı mı, ne vakit açıklanacak? KIMMR KİM Market hisse ne zaman işlem görecek 2021? İşte mevzu hakkında detaylar!
KİM HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul'da işlem görecek olan KİM Market'in borsada işlem görmesi Borsa İstanbul'da düzenlenecek gong töreniyle başlayacak ancak tören tarihi henüz belli değil.
KİM MARKET HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KİM halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
KİM MARKET HİSSE KODU VE FİYATI!
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu.
KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.
İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.