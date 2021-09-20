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    Lüks yatların kira fiyatları dudak uçuklattı! Haftalık 3 milyon Euro...

    Pandeminin etkisiyle yatla tatil zirve yaptı. Lüks yatların kiraları sonbaharın gelmesine karşın dudak uçuklattı. Zirveyi ise haftalık 3 milyon eurodan başlayan kirasıyla Flying Fox kaptı...

    Bu nasıl fi’yat’
    Coronavirüs pandemisi yat turizminin yıldızını parlattı. Kimileri kendi yatında kimileri de kiralama yaparak tatil yolunu seçti. Yaz sezonunun bitmesine karşın fiyatlar düşmedi. Haftalık kiralar dudak uçuklattı. Sonbahar ve kış aylarında kiralanabilecek pek çok lüks yat bulunuyor. Fiyatta ilk sırayı ise 3 milyon eurodan başlayan haftalık kirasıyla Flying Fox alıyor.

    Ünlü süper yatları kiralamak isteyenlerin 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar şöyle:

    Flying Fox: 3 milyon euro

    Lana: 1.8 milyon euro

    Savannah: 1 milyon euro

    Bold: 975 bin euro

    Romea: 875 bin euro

    La Datcha: 840 bin euro

    136 metrelik Flying Fox, 11 kabininde 25 misafir ağırlayabiliyor. Dünyanın en büyük kiralanabilir yatı olan Flying Fox'ta, hamam ve saunanın yer aldığı 2 katlı SPA merkezi, 12 metre havuz ve sinema salonu bulunuyor
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