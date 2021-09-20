Lüks yatların kira fiyatları dudak uçuklattı! Haftalık 3 milyon Euro...

Coronavirüs pandemisi yat turizminin yıldızını parlattı. Kimileri kendi yatında kimileri de kiralama yaparak tatil yolunu seçti. Yaz sezonunun bitmesine karşın fiyatlar düşmedi. Haftalık kiralar dudak uçuklattı. Sonbahar ve kış aylarında kiralanabilecek pek çok lüks yat bulunuyor. Fiyatta ilk sırayı ise 3 milyon eurodan başlayan haftalık kirasıyla Flying Fox alıyor.
Ünlü süper yatları kiralamak isteyenlerin 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar şöyle:
Flying Fox: 3 milyon euro
Lana: 1.8 milyon euro
Savannah: 1 milyon euro
Bold: 975 bin euro
Romea: 875 bin euro
La Datcha: 840 bin euro
136 metrelik Flying Fox, 11 kabininde 25 misafir ağırlayabiliyor. Dünyanın en büyük kiralanabilir yatı olan Flying Fox'ta, hamam ve saunanın yer aldığı 2 katlı SPA merkezi, 12 metre havuz ve sinema salonu bulunuyor
Ünlü süper yatları kiralamak isteyenlerin 1 hafta için ödeyeceği en düşük tutarlar şöyle:
Flying Fox: 3 milyon euro
Lana: 1.8 milyon euro
Savannah: 1 milyon euro
Bold: 975 bin euro
Romea: 875 bin euro
La Datcha: 840 bin euro
136 metrelik Flying Fox, 11 kabininde 25 misafir ağırlayabiliyor. Dünyanın en büyük kiralanabilir yatı olan Flying Fox'ta, hamam ve saunanın yer aldığı 2 katlı SPA merkezi, 12 metre havuz ve sinema salonu bulunuyor