Kim Market halka arz talep toplama işlemleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuru yapanlar ise Kim Market'in borsada işlem göreceği günü beklemeye başladı. Bu kapsamda bazı soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı? İşte haberin detayları

KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Sabit fiyat ile talep toplamaya yöntemiyle halka arz edilen Kim Market'in borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Firmadan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte Kim Market borsa kodu ve diğer bilgiler;