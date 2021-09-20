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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 08:15
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    • 20.09.2021 08:15
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    KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı?

    16-17 Eylül tarihleri arasında Kim Market halka arz talep toplama işlemleri tamamlandı ve gözler borsada ne zaman işlem göreceğine çevrildi. Kim market halka arzında talep toplama hisse fiyatı 3.50 TL olarak belirlenmişti. Yeni haftanın gelmesinin ardından "KİM Market borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu akıllara geldi. Peki, KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı? İşte soruların yanıtları

    KİM Market borsada ne zaman işlem görecek?

    Kim Market halka arz talep toplama işlemleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuru yapanlar ise Kim Market'in borsada işlem göreceği günü beklemeye başladı. Bu kapsamda bazı soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı? İşte haberin detayları

    KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Sabit fiyat ile talep toplamaya yöntemiyle halka arz edilen Kim Market'in borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Firmadan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte Kim Market borsa kodu ve diğer bilgiler;

    KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?

    KİM market halka arz işlemi 16-17 Eylül 2021, Perşembe Cuma günlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirildi.

    KİM MARKET BORSA KODU

    SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu. KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.

        İnternet sitesinde yer alan taslak izahnamesine göre şirket 2020 yılında 15,2 milyon TL kâr yazdı. 2019 yılında şirketin hasılatı 716 milyon TL olurken, 2020'de bu rakam 983,9 milyon TL'ye yükseldi.

        KİM MARKETLER KİMİN?

        Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir. KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır.

        1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.
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            Haberler Ekonomi KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı?
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