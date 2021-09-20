Kim Market halka arz talep toplama işlemleri geçtiğimiz hafta sona erdi. Başvuru yapanlar ise Kim Market'in borsada işlem göreceği günü beklemeye başladı. Bu kapsamda bazı soruların yanıtları merak ediliyor. Peki, KİM Market borsada ne zaman işlem görecek? KİM Market halka arz borsa kodu nedir? KİMMR eşit mi, oransal mı? İşte haberin detayları
KİM MARKET BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sabit fiyat ile talep toplamaya yöntemiyle halka arz edilen Kim Market'in borsada ne zaman işlem göreceği henüz belli olmadı. Firmadan açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte Kim Market borsa kodu ve diğer bilgiler;
KİM MARKET HALKA ARZ NE ZAMAN?
KİM market halka arz işlemi 16-17 Eylül 2021, Perşembe Cuma günlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirildi.
KİM MARKET BORSA KODU
SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL üzerinden satışa sunulacak. KİM market BITS işlem kodu da KIMMR oldu. KİM marketlerini işleten şirketin mevcut sermayesi 175 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltilecek.