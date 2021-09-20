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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 07:00
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    • 20.09.2021 07:48
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyat spekülatörlerine geçit yok

    Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

    Fiyat spekülatörlerine geçit yok

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.



    1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

    HAL YASASI GÜNDEMDE
    AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor.

        Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.

        Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu. Sabah'ın haberine göre, fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

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        Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan talimatı verdi! Fiyat spekülatörlerine geçit yok
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