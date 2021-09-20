İşçiye-işverene ihbar tazminatı rehberi! Hangi hallerde ödenir? Bildirim süresi ne kadar?

İhbar tazminatı hem çalışanın hem de işverenin güvencesi. Yararlanmak için 1 gün çalışmak bile yeterli.



İşte ihbar tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler:



■ Hangi hallerde ödenir?

İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlü. İş sözleşmesini bildirim sürelerine uymadan fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek zorundadır.