İşçiye-işverene ihbar tazminatı rehberi! Hangi hallerde ödenir? Bildirim süresi ne kadar?

İhbar tazminatı hem çalışanın hem de işverenin güvencesi. Yararlanmak için 1 gün çalışmak bile yeterli.
İşte ihbar tazminatıyla ilgili bilinmesi gerekenler:
■ Hangi hallerde ödenir?
İş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlü. İş sözleşmesini bildirim sürelerine uymadan fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek zorundadır.
■ Bildirim süresi ne kadar?
6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1.5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1.5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanıyor.
■ Deneme süresinin ardından işine son verilen çalışan da ihbar tazminatı alabilir mi?
Sözleşmede deneme süresine ilişkin hüküm varsa, sözleşmenin bu süre içinde feshi halinde ödenmiyor.
■ Bir tavan ücret var mı?
İhbar tazminatı hesabında, kıdem tazminatında olduğu gibi bir tavan ücret söz konusu değil. Günlük brüt ücret üzerinden hesap yapılır. İhbar tazminatı 10 yıllık zaman aşımına tabidir. Ödeme, ihbar süresinin bitiminde olması gereken ücret üzerinden hesaplanır.
■ İşveren çalışanın iş sözleşmesine son vermeden önce iş arama izni kullandırmak zorunda mı?
Fesihten önce bildirimde bulunan işveren yeni bir iş bulması için işçiye günde en az 2 saat iş arama izni vermekle yükümlüdür.