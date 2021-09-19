20 Eylül 2021 online alışveriş sitelerinde yılın en büyük indirimleri! Trendyol, Hepsi Burada, N11, Gittigidiyor, AliExpress, Amazon...

Koronavirüs salgını sürecinde online alışveriş sitelerine yönelen vatandaşlar artık tüm ürünlerini internet üzerinden alıyor. Alışveriş siteleri belirli günlerde kampanyalar yaparak müşterilerini çoğaltıyor. Trendyol, Hepsi Burada, N11, Gittigidiyor, AliExpress, Amazon gibi büyük alışveriş siteleri 20 Eylül'de yılın en büyük kampanyasını yapmaya hazırlanıyor. Yarın neredeyse tüm ürünlerinde fiyatlar ummadık kadar düşecek. Kış aylarına geçtiğimiz şu günlerde milyonlarca kişi alışveriş sitelerinde indirim kovalıyordu. 20 Eylül indirimini duyanlar konuya dair araştırmalara koyuldu. İşte detaylar...
20 EYLÜL TRENDYOL, HEPSİ BURADA, N11, GİTTİ GİDİYOR, ALİ EXPRESS, AMAZON'DA YILIN EN BÜYÜK İNDİRİMLERİ
Yarın (20 Eylül 2021 Pazartesi) tüm online alışveriş sitelerinde yılın en büyük indirimlerinin olacağı duyuldu.
HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRECEK?
İndirime girecek ürünler henüz bilinmiyor.
TRENDYOL HAKKINDA
Trendyol.com (kısaca Trendyol), merkezi İstanbul'da bulunan bir e-ticaret platformudur. İkinci el platformu Dolap, taşıma ağı Trendyol Express ve dijital dönüşüm odaklı AR-GE merkezi Trendyol Tech ile birlikte faaliyet gösteriyor. Trendyol Group çatı adını da kullanan platform; Trendyol Express kuryeleri ve hizmet sağlayıcıları dahil edildiğinde toplam 4 bin kişi istihdam ediyor.
Trendyol, 2010'da Demet Mutlu'nun liderliğinde kuruldu.
Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor. Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi.
Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.[4] KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor.
Trendyol, toplumsal sorunlarla mücadeleye katkı veriyor. En son COVID-19 Pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon lira tutarında malzeme ve ekipman tedarik etti, Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira tutarında katkı yaptı.
Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı.[7] Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk unicorn olduğu yorumları yapıldı.
AMAZON NEDİR?
Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür. Bugün Amazon'da, DVD, müzik CDsi, bilgisayar yazılımı, bilgisayar oyunu, elektronik eşya, aksesuar, mobilya gibi farkı türden mallar satılmaktadır. Şirket ayrıca kendi tüketici elektroniği ürünlerini (Kindle e-kitap okuyucular, Fire tabletler, Fire TV ve Echo) üretmektedir. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut altyapı hizmetleri (IaaS) sağlayıcısıdır. Şirket arıca AmazonBasics markasıyla USB kablosu gibi basit ürünler satmaktadır.