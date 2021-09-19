20 Eylül 2021 online alışveriş sitelerinde yılın en büyük indirimleri! Trendyol, Hepsi Burada, N11, Gittigidiyor, AliExpress, Amazon...

Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride yılda 300 milyondan fazla ürünü müşterilerine ulaştırıyor. Yılda 15 milyondan fazla müşterisi, aylık ortalama 180 milyon mobil ziyaret sayısı bulunan platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyon kez indirildi.

Kendisini teknoloji şirketi olarak tanımlayan Trendyol, kendi geliştirdiği teknoloji ile alışverişi dijitalleştiriyor.[4] KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yönelik projeler ve kampanyalara öncelik veriyor.

Trendyol, toplumsal sorunlarla mücadeleye katkı veriyor. En son COVID-19 Pandemisi sırasında Sağlık Bakanlığı'na 5 milyon lira tutarında malzeme ve ekipman tedarik etti, Cumhurbaşkanlığı'nın Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon lira tutarında katkı yaptı.

Dünyanın lider e-ticaret gruplarından Alibaba Group, 2018'de Trendyol'a stratejik yatırım yaptı.[7] Trendyol'un Türkiye'den çıkan ilk unicorn olduğu yorumları yapıldı.

AMAZON NEDİR?

Amazon.com, işe önce kitap satarak başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür. Bugün Amazon'da, DVD, müzik CDsi, bilgisayar yazılımı, bilgisayar oyunu, elektronik eşya, aksesuar, mobilya gibi farkı türden mallar satılmaktadır. Şirket ayrıca kendi tüketici elektroniği ürünlerini (Kindle e-kitap okuyucular, Fire tabletler, Fire TV ve Echo) üretmektedir. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut altyapı hizmetleri (IaaS) sağlayıcısıdır. Şirket arıca AmazonBasics markasıyla USB kablosu gibi basit ürünler satmaktadır.