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    İş öğrenen anneye ayda 3.260 TL! 2.860 TL cep harçlığı, 400 TL bakım desteği

    İşbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere hem günlük 110 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği ödeniyor. İşte merak edilen tüm detaylar...

    İş öğrenen anneye ayda 3.260 TL
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    Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.



    SANAYİ SEKTÖRÜNE
    İşte Anne Projesi     kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.



    Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan annelere, eğer çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.



        SAĞLIK DA KAPSAMDA
        Anneler işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılarak aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 860 lira cep harçlığı ve 400 lira bakım desteği alabiliyor.



        İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor.



        Yani anneler 6 ay boyunca çifte destekten yararlanabiliyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ve Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.
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        Haberler Ekonomi İş öğrenen anneye ayda 3.260 TL! 2.860 TL cep harçlığı, 400 TL bakım desteği
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