Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.
SANAYİ SEKTÖRÜNE
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 110 lira veriliyor.
Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlarına katılan annelere, eğer çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira da bakım desteği veriliyor.