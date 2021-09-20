Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için pek çok destek sağlanıyor.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor.