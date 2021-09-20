9 milyon 187 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor! 2022 en düşük emekli maaşı kaç TL? En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı?

2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olur?

2022 yılında emekli maaşlarının (aylıklarının) ne kadar olacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Emekliler aldıkları düşük ücret ile hayat pahalılığı karşısında ayakta durmaya çalışırken maaşlarına iyi bir zam bekliyor. En düşük emekli maaşı seviysinden aylık alan mekliler ise maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılmasını talep ediyor.

Peki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar mı? 2021 Temmuz zam oranı ile birlikte en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 420 TL'den 2 bin 624 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 763 TL'den bin 912 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 662 TL'den bin 802 TL'ye yükseldi 2022 emekli maaşları ise önümüzdeki aylarda enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.