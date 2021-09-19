Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar için 193 TL taksit binlerce lira veriliyor! Ziraat Bankası’ndan anında alabilirsiniz

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- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.