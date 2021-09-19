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    • Ekonomi
    • 20.09.2021 09:19
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    • 20.09.2021 09:19
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    Kiracılara ne kadar zam yapılabilecek? Kira artış oranı 2021! Eylül ayı kira zammı nasıl, nereden hesaplanır?

    Kira artış oranı 2021! Eylül ayı kira zammı nasıl hesaplanır? Kiracılara ne kadar zam gelecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar gün içerisinde kira artış oranı ile ilgili son gelişmelerin neler olduğunu yakından takip ediyor. Peki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayınlanan enflasyon rakamları nedir? Kira zammı ile ilgili bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kira artış oranı 2021!

    Gündemde sıklıkla kira artış oranı 2021 araştırması yapılıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan enflasyon rakamlarına göre ev sahiplerinin kiracılara yapabileceği zam oranları da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira zammı nasıl hesaplanır? Kiracılara ne kadar zam yapılabilecek? İşte 2021 kira artış oranı hakkında merak edilenler…

    EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.

    TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.

    Kiralara en fazla yüzde 15,78 zam yapılabilecek

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek.

    Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

        KİRA ZAMMI HESAPLAMA

        Konut Kirası: 1.000 TL

        TÜİK TEFE TÜFE Eylül 2021 Kira Artış Oranı: % 15,78

        Eylül Ayı Kira Zammı Tutarı: 157,8 TL

        Eylül Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.157,8 TL

        Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının eylül ayında ödeyeceği kira zammı 157,8 TL lira olarak hesaplanmakta olup, zamlı kira tutarı ise 1.157,8 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Kiracılara ne kadar zam yapılabilecek? Kira artış oranı 2021! Eylül ayı kira zammı nasıl, nereden hesaplanır?
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