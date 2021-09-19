Kiracılara ne kadar zam yapılabilecek? Kira artış oranı 2021! Eylül ayı kira zammı nasıl, nereden hesaplanır?

Gündemde sıklıkla kira artış oranı 2021 araştırması yapılıyor. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren kira zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan enflasyon rakamlarına göre ev sahiplerinin kiracılara yapabileceği zam oranları da belli oluyor. Peki Eylül ayı kira zammı nasıl hesaplanır? Kiracılara ne kadar zam yapılabilecek? İşte 2021 kira artış oranı hakkında merak edilenler…
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25 oldu.
TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.
Kiralara en fazla yüzde 15,78 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 15,78 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.