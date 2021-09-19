Emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama! En düşük emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİLİKTE SGK SİGORTA TAHSİS NO NEDİR?

Emekli olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu birer sigorta tahsis numarası verir. Sigorta tahsis numarasının emekli olan kişilere verilmesinin sebebi ise emekli maaşı alacak olan kişilerin bir tane numara kullanılarak kolayca takip edilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda emeklilere verilen sigorta tahsis numarası kişilerin hesabına emekli maaşının ne zaman yatacağını da belirlemektedir.

Emeklilerin sigorta tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde emeklilerin maaşları verilmektedir. Emekli olan kişiler kendilerine ait olan sigorta tahsis numaralarını öğrenmeleri halinde online olarak kendisine hangi tarihlerde emekli maaşının verileceğini kolayca bulabilirler.