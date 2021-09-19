Emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama! En düşük emekli maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Emekli olacağı günün hayalini kuran vatandaşların maaşların ne zaman hesaplara yattığını şimdiden merakla sorguluyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak maaşların hesaplara yatacağı tarih değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.
SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.