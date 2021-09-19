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    • Ekonomi
    • 19.09.2021 13:13
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    • 19.09.2021 13:20
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    Emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama! En düşük emekli maaşı ne kadar?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde Emekli maaşları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca emekli vatandaş her ay alacakları maaşı iple çekiyor ve yeni emekli olanlar hangi tarihlerde hesaplara yatırıldığını merak ediyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılıyor? Yıllarca çalışma hayatında emek veren ve emeklilikte refah bir hayatın hayalini kuran vatandaşların emekli maaşlara ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Emekli maaşları ne zaman yatacak?

    Emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK tahsis no öğrenme, sorgulama! En düşük emekli maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Emekli olacağı günün hayalini kuran vatandaşların maaşların ne zaman hesaplara yattığını şimdiden merakla sorguluyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak maaşların hesaplara yatacağı tarih değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

    EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli maaşları tahsis numarası ve doğum tarihi baz alınarak yatırılmaktadır. Yani tahsis numaranız ve doğum tarihinize göre emekli maaşınızın yatırılacak olduğu tarih değişebilmektedir.

    SSK (4A) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ GÜN YATAR?

    4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

    Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

    Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

    Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

    Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

    Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

        BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESABA GEÇER?

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR'lular emekli aylıklarını her ayın 25'inde,

        Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26'sında,

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27'sinde,

        Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28'inde aylıklarını alabilecektir.

        EMEKLİ SANDIĞI (4C) EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATAR?

        3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

        Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

        Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

        Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

        Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

        Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

        Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

        Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

        2021 Temmuz zammı sonrası en düşük emekli maaşları şu şekilde:

        Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2.350 TL

        En düşük tarım emeklisi maaşı 1.867 TL

        2000 öncesi SSK'lı emekli 2.625 TL

        Emekli sandığı 3.276 TL

            EMEKLİLİKTE SGK SİGORTA TAHSİS NO NEDİR?

            Emekli olan kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu birer sigorta tahsis numarası verir. Sigorta tahsis numarasının emekli olan kişilere verilmesinin sebebi ise emekli maaşı alacak olan kişilerin bir tane numara kullanılarak kolayca takip edilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda emeklilere verilen sigorta tahsis numarası kişilerin hesabına emekli maaşının ne zaman yatacağını da belirlemektedir.

            Emeklilerin sigorta tahsis numaralarının son rakamına göre belirlenen günlerde emeklilerin maaşları verilmektedir. Emekli olan kişiler kendilerine ait olan sigorta tahsis numaralarını öğrenmeleri halinde online olarak kendisine hangi tarihlerde emekli maaşının verileceğini kolayca bulabilirler.
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