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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 11:13
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    • 17.09.2021 14:17
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    Son dakika: ÖTV indirimi uygulamayan bayilere denetim!

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu. Gelen son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.

    Market ve hallerdeki fiyat artışları mercek altında. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Atılan adımlarla ilgili konuşan Bakan Muş, vatandaşların şikayetlerini dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi.

    Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu.

        ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI
        Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

        ÖTV indirimi uygulamayan bayilere denetim!

        MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ
        Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi, araç satış bayilerinin fiyatlara yansıtmadığı iddiasıyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirdi.

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