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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 11:10
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    • 17.09.2021 11:10
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    Kütahya'da 179 temizlik görevlisi alınacak

    Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İş-Kur) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında 179 temizlik görevlisi alınacağını duyurdu. Haberin detayları...

    İHA
    179 temizlik görevlisi alınacak

    İş-Kur İl Müdürü Kamil Uçan, yaptığı açıklamada, "Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 154 kişi, Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 kişi, Kütahya Müftülüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 kişi noter kurası ve liste yöntemi ile alınacak. Başvurular 20 Eylül'de sona erecek.

    Başvurular, Alo 170, esube.iskur.gov.tr ve e-devlet'ten yapılacak. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kütahya İş-Kur, Tavşanlı Hizmet Merkezi ve Belediyelerdeki irtibat noktalarından başvuru alınmayacaktır. Başvuru sonrasındaki işlemler (listelerin asılması, noter kurasının sonuçlarının ilanı, evrak teslimi ve benzeri) alım yapılacak olan ilgili kurum tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

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