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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 10:43
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    • 17.09.2021 10:44
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    Son dakika: Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı!

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dolar tahmini açıkladı. Buna göre, Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL'ye geriledi.

    Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 56 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 8,92 TL, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 16,74 oldu.

    ENFLASYON
    Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,48'den yüzde 12,94'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 10,52'den yüzde 10,71'e çıktı.

    DOLAR BEKLENTİSİ
    Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 TL iken, bu anket döneminde 8,92 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,37 TL iken bu anket döneminde 9,56 TL'ye çıktı.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ
        GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak revize edildi.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı!
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