Son dakika: Merkez Bankası dolar tahminini açıkladı!

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 6 iken bu anket döneminde yüzde 8,2 oldu. 2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2 olarak revize edildi.