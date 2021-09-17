KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? KİM kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

Halka arzı kabul edilen KİM market hakkında borsada ne vakit işlem göreceği, hisse kodu, kaç lot verdiği gibi sorular yatırımcılar tarafınca araştırılmaya başladı. Halka Arz Tarihleri 16-17 Eylül 2021 Perşembe-Cuma olarak belirlendi. KİM market tarafınca meydana getirilen duyuruda, " Değerli takipçilerimiz, talepte bulunacağınız bütün aracı kurumlardan KIMMR.HE'yi seçerek alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
KİM MARKET HALKA ARZ KODU NEDİR? KİM MARKET HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI? KİM KAÇ LOT VERECEK, HİSSE FİYATI NE KADAR?
Halka Arz Tarihleri: 16-17 Eylül 2021 Perşembe-Cuma (10:30-13:00)
Halka Arz Fiyatı: 3,50 TL
BIST İşlem Kodu: KIMMR
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı
Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama - Borsa'da Satış (Birincil Piyasa) Eşit Dağıtım-Mükerrer Talep Kontrolü
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Sermaye: 175.000.000 TL Nominal