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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 10:32
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    • 17.09.2021 10:32
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    KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? KİM kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

    Sermaye Piyasası Kurulu, KİM marketin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arzı kabul edilen KİM market hakkında borsada ne zaman işlem göreceği, hisse kodu, kaç lot verdiği gibi sorular yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. Halka Arz Tarihleri 16-17 Eylül 2021 Perşembe-Cuma olrarak belirlendi. KİM market tarafından yapılan duyuruda, " Değerli takipçilerimiz, talepte bulunacağınız bütün aracı kurumlardan KIMMR.HE'yi seçerek alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı?

    Halka arzı kabul edilen KİM market hakkında borsada ne vakit işlem göreceği, hisse kodu, kaç lot verdiği gibi sorular yatırımcılar tarafınca araştırılmaya başladı. Halka Arz Tarihleri 16-17 Eylül 2021 Perşembe-Cuma olarak belirlendi. KİM market tarafınca meydana getirilen duyuruda, " Değerli takipçilerimiz, talepte bulunacağınız bütün aracı kurumlardan KIMMR.HE'yi seçerek alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Peki, KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    KİM MARKET HALKA ARZ KODU NEDİR? KİM MARKET HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI? KİM KAÇ LOT VERECEK, HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Halka Arz Tarihleri: 16-17 Eylül 2021 Perşembe-Cuma (10:30-13:00)

    Halka Arz Fiyatı: 3,50 TL

    BIST İşlem Kodu: KIMMR

    Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı

    Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama - Borsa'da Satış (Birincil Piyasa) Eşit Dağıtım-Mükerrer Talep Kontrolü

    Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

    Halka Arz Öncesi Sermaye: 175.000.000 TL Nominal

        Sermaye Artırımı: 65.000.000 TL Nominal

        Halka Arz Sonrası Sermaye: 240.000.000 TL Nominal

        Halka Arz Edilen Hisse Adedi: 65.000.000 TL Nominal

        Halka Arz Büyüklüğü: 227.500.000 TL

        Halka Açıklık Oranı: 27.08%

        Satmama Taahhüdü: Şirket için halka arz edilen payların BIST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl, ortaklar için 6 ay

        Fiyat İstikrarı işlemleri / SüresiPlanlanmamaktadır.

        Konsorsiyum Lideri: Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri: 10/09/2021 www.kap.org.tr ,www.kimmarket.com.tr ,www.tacirler.com.tr

        KİM MARKETLER KİMİN?

        Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.

        KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.

        Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır. İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplam da 85 Şubesi bulunmaktadır.

        Kim Marketler Zinciri Şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar dan satın aldıkları 11 şube ile Yerelden Ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
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        Haberler Ekonomi KİM market halka arz kodu nedir? KİM market halka arz eşit mi oransal mı? KİM kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?
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