Margün Enerji halka arz hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. SPK şirketin halka arz talebini 16 Eylül tarihinde onaylanmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, Margün Enerji halka arz ne zaman yapılacak? Margün halk arz eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte merak edilenler...

MARGÜN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Esenboğa Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 16 Eylül'de onaylandığı bildirildi.

İşte halka arz işlemine dair bilgiler;