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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 17:06
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    • 17.09.2021 17:06
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    Son dakika: Bekir Pakdemirli duyurdu: O ödemeler bugün hesaplarda

    Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

    Bakan duyurdu: O ödemeler bugün hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

    Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

    "Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

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