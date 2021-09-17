Son dakika otomobilde yeni ÖTV gelişmesi! Sıfır kilometre arabalarda fiyatlar bu sefer tam düşecek! Vatandaş açıktan kazanacak



ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI

Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi, araç satış bayilerinin fiyatlara yansıtmadığı iddiasıyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirdi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.