Son dakika otomobilde yeni ÖTV gelişmesi! Sıfır kilometre arabalarda fiyatlar bu sefer tam düşecek! Vatandaş açıktan kazanacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu. Gelen son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi. Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu
ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI
Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.
MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ
Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi, araç satış bayilerinin fiyatlara yansıtmadığı iddiasıyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirdi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
İşte otomobillerin indirimli fiyatları…
FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL
FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP
FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP
ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL
FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE
FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE
ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL