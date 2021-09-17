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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 17:07
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    • 17.09.2021 17:08
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    Son dakika otomobilde yeni ÖTV gelişmesi! Sıfır kilometre arabalarda fiyatlar bu sefer tam düşecek! Vatandaş açıktan kazanacak

    Market ve hallerdeki fiyat artışları inceleme altına alındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere husus ile alakalı değerlendirmelerde bulundu. Atılan adımlarla alakalı Bakan Muş, kişilerin şikayetlerine oldukça önem verdiklerini söyledi. Bakan Muş, "Bir ayda bitecek değil. Amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek." dedi. Bu arada arabasını güncellemek isteyenler ya da ilk kez vasıta sahibi olacaklar fırsatı değerlendirmek amacıyla harekete geçti. Sizler amacıyla Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot markalı vasıtaların yeni fiyatlarını bir araya getirdik.

    takvim.com.tr
    2. ÖTV gelişmesi! Sıfır kilometre arabalarda fiyatlar bu sefer tam düşecek!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat ile mücadele konusunda "Denetimlerimiz sürecek ancak asıl amaç, kurallı serbest ticareti geliştirmek" dedi. Muş "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur" açıklamasında bulundu. Gelen son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi. Hal kanunu ile ilgili Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz. Çalışmalarımız var, olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Muş, asıl meselenin kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu da belirtti. Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz." diye konuştu


    ÖTV SONRASI ARAÇ SATIŞLARI

    Bakan Muş otomotiv sektörüyle ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini söyledi. Bakan Muş, "Bayiler, galerilerle anlaştı deniliyor. Bunu araştıracağız. Araç stokta tutulmuşsa, galeriye verilmişse, vatandaşa verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır olur. Gereken yapılacak." dedi.

    MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

    Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi, araç satış bayilerinin fiyatlara yansıtmadığı iddiasıyla ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İndirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için Bakanlık tarafından müfettiş görevlendirdi. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    İşte otomobillerin indirimli fiyatları…

    FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

    FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP

    ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL

    FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

    FİAT EGEA 1.4 FİRE 95 HP

    ÖTV öncesi - 159 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 154 bin 500 TL

    FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

    FİAT EGEA CROSS 1.0 LOUNGE

    ÖTV öncesi - 288 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 417 TL

    FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

    FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT

    ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL

        TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

        TOYOTA COROLLA SEDAN HYBRİD

        ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.5 BENZİNLİ MANUEL

        ÖTV öncesi - 288 bin 950 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin 791 TL

        TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S

        TOYOTA COROLLA 1.5 FLAME S

        ÖTV öncesi - 317 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL

        TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S

        TOYOTA YARİS FLAME 1.5 M.DRİVE S

        ÖTV öncesi - 296 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 246 bin TL

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.2 MULTDRİVE S

        TOYOTA COROLLA DREAM 1.2 MULTDRİVE S

        ÖTV öncesi - 311 bin 350 TL ÖTV indirimi sonrası - 259 bin 459 TL

        TOYOTA YARİS DREAM 1.5 M.DRİVE S

        TOYOTA YARİS DREAM 1.5 M.DRİVE S

        ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL

        RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG

        RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG

        ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL

        RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL

        RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL

        ÖTV öncesi - 312 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL

        PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 100HP 6MT

        PEUGEOT 2008 ACTIVE 1.2 PURETECH 100HP 6MT

        ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL

        PEUGEOT 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BLUEHDİ 110HP MT

        PEUGEOT 2008 ALLURE ROAD TRIP DYNAMIC 1.5 BLUEHDİ 110HP MT

        ÖTV öncesi fiyatı- 312 bin TL ÖTV indirimi sonrası fiyatı- 260 bin TL

        PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 HP EAT8 TAM OTOMATİK

        PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.2 PURETECH 130 HP EAT8 TAM OTOMATİK

        ÖTV öncesi - 292 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 243 bin 300 TL

        PEUGEOT YENİ 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDİ 130HP EAT8

        PEUGEOT YENİ 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDİ 130HP EAT8

        ÖTV öncesi - 287 bin TL ÖTV indirimi sonrası -239 bin TL

        PEUGEOT YENİ 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP

        PEUGEOT YENİ 208 ALLURE SELECTION 1.2 PURETECH 130HP

        ÖTV öncesi - 295 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL
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        Haberler Ekonomi Son dakika otomobilde yeni ÖTV gelişmesi! Sıfır kilometre arabalarda fiyatlar bu sefer tam düşecek! Vatandaş açıktan kazanacak
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