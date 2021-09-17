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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 09:01
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    • 17.09.2021 09:04
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları! 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri önemli takip ediliyor. Dün kapanışta çeyrek altın 778,00 lira, Cumhuriyet altını 3.184,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 480,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 azalışla 480,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı. Peki, 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 azalışla 480,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 778,00 lira, Cumhuriyet altını 3.184,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 480,20 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 480,00 480,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.204,00 3.225,00 3.163,00 3.184,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,40 447,40 437,75 441,75
    Lira(Tam) Ziynet 3.130,00 3.150,00 3.091,00 3.111,00
    Yarım Ziynet 1.566,00 1.576,00 1.546,00 1.556,00
    Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 773,00 778,00

        ALTININ KİLOGRAMI 483 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 468 milyon 762 bin 989,36 lira, işlem miktarı ise 969,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 484 milyon 457 bin 468,20 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları! 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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