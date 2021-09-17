22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları! 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 azalışla 480,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı. Peki, 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 azalışla 480,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 778,00 lira, Cumhuriyet altını 3.184,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 480,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,00
|486,20
|480,00
|480,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.204,00
|3.225,00
|3.163,00
|3.184,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,40
|447,40
|437,75
|441,75
|Lira(Tam) Ziynet
|3.130,00
|3.150,00
|3.091,00
|3.111,00
|Yarım Ziynet
|1.566,00
|1.576,00
|1.546,00
|1.556,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|773,00
|778,00