22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları! 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Halk arasında çok değerli bir kazandırma aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,23 azalışla 480,20 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 483 bin lira, en yüksek ise 487 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 483 bin liradan tamamladı. Peki, 17 Eylül 2021 altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?