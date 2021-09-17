17 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

17 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın son işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 17 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
16 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,5140
Dolar satış: 8,5168
EURO NE KADAR?
Euro alış: 10,0265
Euro Satış: 10,0418
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,7807
Pound satış: 11,7807