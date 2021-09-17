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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 08:57
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    • 17.09.2021 08:57
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    17 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

    17 Eylül dolar ve euroda son gelişmeler yatırımcılar tarafından merake dilerek araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta 8.32 lira sevilerinde haftayı tamamlayan dolar, bu hafta 8,44 sevilerinde güne başladı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarında anlık durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 17 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    17 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    17 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın son işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 17 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    16 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,5140

    Dolar satış: 8,5168

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0265

    Euro Satış: 10,0418

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,7807

    Pound satış: 11,7807

        Perşembe günü dolar yükseliş yaşadı. Yatırımcılar, gelecek hafta yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde hazırlıklı olmaya devam ediyor.

        Endeks, haftanın başında gördüğü iki haftanın yüksek seviyesi 92,887 ile beklenenden zayıf gelen enflasyon raporu sonrasında Salı günü gördüğü bir haftanın düşük seviyesi 92,321 arasında dar bir aralıkta işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 17 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!
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