17 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? Alabilme şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Her gün bu bilgi ekonomi gündeminde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şartları karşılayan engelli vatandaşlara her ay ödediği 1.798 TL evde bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığı merak konusu oldu. İşte o illerin listesi…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte 17 Eylül listesi;
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman