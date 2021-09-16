Fahiş fiyatla mücadelede ne durumdayız? Konuyu kimler istismar ediyor?

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu "Fahiş fiyatla mücadele" başlıklı yazısında özellikle gıda fiyatlarında yaşanan yükselişe dikkat çekerek "Taze meyve sebze fiyatlarının yüzde 40, bu kalem dışındaki gıda maddeleri fiyatlarının yüzde 30 civarında yıllık artış göstermesi, çok boyutlu değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Biliyoruz ki enflasyon, yaklaşık 400 ürünün fiyat değişimi üzerinden hesaplanıyor. Gerek gelirine gerekse tüketim kalıplarına göre hane halkları fiyat artışlarını daha derinden yaşayabiliyor. Süt ve süt ürünleri, yumurta, bakliyat, makarna, sıvı yağ, kasap, manav faturası sabit kazançlı grupları düşündürüyor. Ve bu noktayı istismar etmek için fırsat kollayanlar da siyasete yeni şekil vermek için elinden geleni ardına koymuyor!" dedi.
Müderrisoğlu, konuyu siyasi istismar malzemesi yapmak isteyenlere dikkat çekti. Söz konusu yazının ilgili kısmı şu şekilde:
Konu, önemli ve hassas. Birilerinin pompaladığı o fıkradaki gibi değil yani!
Hani, boksör ringde yumruk almaya başlamış. Hocası kenardan "iyi gidiyorsun" diyormuş. Bizim ki "O zaman Hocam beni kim dövüyor?" diye serzenişte bulunmuş.
Dedim ya mesele ciddi. Zira ortada bir gerçeklik var. Hepimizin, hayat standardına göre değişik düzeylerde etkilendiği bir gerçeklik bu. "Nedir o?" derseniz... Değindiğimiz konu, Cumhurbaşkanımızın "fahiş fiyatla mücadele" dediği hadise!
Bakın, bu başlık ne zaman açılsa... Varlığını, ne pahasına olursa olsun iktidarı devirmeye adamış çevreler, başlıyorlar merhum Süleyman Demirel'e atfedilen sözü tekrarlamaya:
"Tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur!"
Bir tespit gibi sunulsa da esasen, bu paylaşımların arkasında "sübliminal bir mesaj" var. Toplumsal bilinç altına hitap edip, güya iktidarın kaşının açıldığı yeri gösterip, o hedefe yumruk sallamayı teşvik eden organize bir faaliyet bu.
Kabul. "Baş ağrısı baştakinindir!" Yani, iktidar sorumluluğu, halkın hakiki gündemi ile her an hemhal olmayı, sorunu tespit ederek hızla çözmeyi, vatandaş memnuniyetini sağlamayı da içerir!
Bu yönüyle bakıldığında, meyve sebze fiyatları ile diğer gıda ürünlerindeki fiyatların seyri, hem güncel adımlar atılmasını hem de yapısal önlemler alınmasını gerektiriyor. Benim, bu tür durumları analiz için kullandığım göstergeler vardır. Meselâ...
Ülkeyi yönetenler, problemin farkında mı? (Evet!)
Problem, siyasi tercihlerden mi yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklanıyor? (Dışsal unsurlar da söz konusu)
Çare arayışı hangi reçeteleri içeriyor? (Kısa ve orta vadeli ve eş anlı tedaviyi kapsıyor)
Vatandaş yakınmasına karşın, alınan inisiyatife zaman tanıyor mu? (Elbette)