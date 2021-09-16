Fahiş fiyatla mücadelede ne durumdayız? Konuyu kimler istismar ediyor?



Bir tespit gibi sunulsa da esasen, bu paylaşımların arkasında "sübliminal bir mesaj" var. Toplumsal bilinç altına hitap edip, güya iktidarın kaşının açıldığı yeri gösterip, o hedefe yumruk sallamayı teşvik eden organize bir faaliyet bu.

Kabul. "Baş ağrısı baştakinindir!" Yani, iktidar sorumluluğu, halkın hakiki gündemi ile her an hemhal olmayı, sorunu tespit ederek hızla çözmeyi, vatandaş memnuniyetini sağlamayı da içerir!

Bu yönüyle bakıldığında, meyve sebze fiyatları ile diğer gıda ürünlerindeki fiyatların seyri, hem güncel adımlar atılmasını hem de yapısal önlemler alınmasını gerektiriyor. Benim, bu tür durumları analiz için kullandığım göstergeler vardır. Meselâ...

Ülkeyi yönetenler, problemin farkında mı? (Evet!)

Problem, siyasi tercihlerden mi yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklanıyor? (Dışsal unsurlar da söz konusu)

Çare arayışı hangi reçeteleri içeriyor? (Kısa ve orta vadeli ve eş anlı tedaviyi kapsıyor)

Vatandaş yakınmasına karşın, alınan inisiyatife zaman tanıyor mu? (Elbette)