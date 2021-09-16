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    • Ekonomi
    • 16.09.2021 12:15
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    • 16.09.2021 12:15
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    Evde bakım maaşı yatan iller listesi duyuruldu mu? 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? E-devlet…

    Her gün yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Evde bakım maaşı yatan iller listesi yer alıyor ve duyurulup duyurulmadığı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli vatandaşlar için her ay bu yardımı yapıyor ve böylece aileler de ekonomik olarak daha rahat ediyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara her ay ödenen 1.798 TL evde bakım maaşının yatıp yatmadığı nasıl öğrenilir? E-devlet 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller listesi duyuruldu mu?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemelerden yararlanmak için gerekli şartların karşılanması gerekiyor. Evde bakım maaşı 16 Eylül'de yapılan ödemelerin hangi illerdeki vatandaşların hesaplarına yattığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

    Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    İşte 16 Eylül listesi;

    1-Tokat

    2- Hatay

    3- Afyonkarahisar

    4- Bolu

    5- Aksaray

    6- Osmaniye

    7- Sakarya

    8- Antalya

    9- Kahramanmaraş

    10- Kocaeli

    11- Balıkesir

    12- İstanbul

    13- Samsun

    14- Bilecik

    15- Manisa

    16- Denizli

    17- Uşak

    18- Ordu

    19- Iğdır

    20- Konya

    21- Sivas

    22- Ankara

    23- Adıyaman

    24- Mersin

    25- Bursa

    26- İzmir

    27- Adana

    28- Tekirdağ

    29- Aydın

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

            EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

            1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

            2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

            3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

            Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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            Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller listesi duyuruldu mu? 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? E-devlet…
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