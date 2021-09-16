Evde bakım maaşı yatan iller listesi duyuruldu mu? 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? E-devlet…

Evde bakım maaşı yatan iller listesi! 16 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu ödemelerden yararlanmak için gerekli şartların karşılanması gerekiyor. Evde bakım maaşı 16 Eylül'de yapılan ödemelerin hangi illerdeki vatandaşların hesaplarına yattığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte 16 Eylül listesi;
1-Tokat
2- Hatay
3- Afyonkarahisar
4- Bolu
5- Aksaray
6- Osmaniye
7- Sakarya
8- Antalya
9- Kahramanmaraş
10- Kocaeli
11- Balıkesir
12- İstanbul
13- Samsun
14- Bilecik
15- Manisa
16- Denizli
17- Uşak
18- Ordu
19- Iğdır
20- Konya
21- Sivas
22- Ankara
23- Adıyaman
24- Mersin
25- Bursa
26- İzmir
27- Adana
28- Tekirdağ
29- Aydın