Yabancı yatırımcının rotası Türkiye: Son 2 ayda 6 milyar 885 milyon dolar!

EUROBOND'A 4 KAT TALEP

Yabancı yatırımcılar, Hazine'nin yurtdışında gerçekleştirdiği eurobond ihraçlarına da rekor talep gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu hafta, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim tahvil ihracında 2 milyar 250 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.



Tahvil dilimlerine 200'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep gösterdi. Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu. Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanan ödemeler dengesi tablosuna göre yurtdışında yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları temmuz ayında hazirana göre yüzde 125 artarak 1 milyar 36 milyon dolarla Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu yılın ilk 7 ayındaki doğrudan yatırım tutarı ise 3 milyar 110 milyon dolar olarak gerçekleşti.