Evde bakım yardımı hesapta (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin dünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık bin 797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon lira evde bakım yardımı ödemesi yapılacağını belirtti.

İZİN YAPAMAYANA PARA

Anayasa ile 'dinlenme hakkı' olarak korumaya alınan yıllık izinler milyonlarca işveren ve çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Yıllık izne hak kazanmak için tam bir yıl çalışılması gerekiyor. İş Kanunu'na göre yıllık izin süresi 50 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altına 20 günden daha az olamıyor. İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi, çalışan da böyle bir talepte bulunamıyor. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemiyor, silinemiyor ve tamamı bir sonraki döneme aktarılıyor. Mevsimlik, kampanya işlerinde çalışanlar için bu hükümler uygulanmıyor. Kullanılmayan izin ücreti işten ayrılırken alınıyor. Parttime çalışanların izin için gerekli bir yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Yıllık izin, ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor.

DİJİTAL TL GELİYOR

Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) katılımıyla Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu oluşturarak Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesinde bir sonraki aşamaya geçti. Birinci faz sonuçlarının, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

BÜTÇE FAZLA VERDİ

Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos'ta, 2006'dan bu yana aylık bazda en yüksek fazlayı verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ağustos'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146.5 milyar liraya, bütçe giderleri ise 105.7 milyar liraya çıktı. Bütçe fazlası, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.7 artarak 40.8 milyar liraya ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI SANATI DÜNYAYLA BULUŞTURUYOR

İstanbul Havalimanı, kültür ve sanata verdiği değerle ön plana çıkan tüm çalışmaları İGART çatısı altında topluyor. İstanbul'un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğini ve Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını dünya ile buluşturacak olan İGART kapsamında sanatçılara, sergi, atölye çalışması, canlı müzik performansı olmak üzere yeteneklerini İstanbul Havalimanı'nda sergileme imkanı sunuluyor. İGART çatısı altındaki ilk çalışmada havalimanının metro çıkış alanındaki 'Viyadük altı' yarışmaya açılıyor. Yarışmadaki 1 milyon liralık büyük ödül, bugüne kadar bir sanat projesinde verilen en büyük ödüllerden olacak. İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su Kadri Samsunlu, yolculuk deneyimini, sanatla ve kültürlerin kaynaşma noktasında buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İGART Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan yürütecek. İGART'ın Yürütme Kurulu'nda Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Nazlı Pektaş, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Marcus Graf, Gökhan Şengül, Murat Tabanlıoğlu, Mehmet Ali Güveli ve Mehmet Fehmi Bilge bulunuyor.

50 BİN GİRİŞİMCİ KADINA KREDİ

Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı'nın, Bursa, Gaziantep, Antalya, Trabzon, Samsun, Konya ve Malatya'dan sonraki durağı İzmir oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde devreye aldıkları Kadın Girişimci Destek Paketi'nden bugüne kadar yaklaşık 50 binin üzerinde girişimci kadınının faydalandığını belirterek, "Paket kapsamında 5 milyar liraya ulaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir" dedi.

TERSİNE GÖÇ BAŞLATTI

VAN'da, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve ekonomiye katkının artırılması amacıyla sağlanan destekler ve geliştirilen projeler, kırsal bölgelerdeki mahallelere dönüşleri hızlandırdı. Küçükbaş hayvan varlığında ilk sırada yer alan Van'da, hayvan sayısının artırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği, Ziraat Bankası'nın işbirliğiyle başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" kapsamında hem başvurular hem de destekler devam ediyor. Yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi için hayata geçirilen projeden yararlanmak isteyen çiftçilere, Ziraat Bankası'nca 100 bin liraya kadar sıfır faizli, 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sunuluyor. Erciş ilçesinde projeye başvuran yaklaşık 45 kişiye verilen 4 bin 500 koyun desteğiyle 20 ailenin kırsal bölgelerdeki mahallelerine dönmeleri sağlandı.

BİM ŞEKERLEME ÜRETİMİ YAPACAK

Bim, mağazalarında satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretiminin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına verildiği duyuruldu. Böylece BİM bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu.