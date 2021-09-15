Yabancı 'ev'lendi (Ekonomi haberleri)

Türkiye genelinde Ağustos'ta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Aylık bazda bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Yabancıya konut satışı da Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.7 artarak 5 bin 866 bin adet oldu. Bu, Ağustos ayları itibarıyla tarihi rekor rakamı olarak kayıtlara geçti. Konut satışında Almanya ve ABD'nin ilk 10'a girdiği vurgulandı. Yabancıya konut satışında ilk sırada ise İranlılar var.
DEV SATIŞ
Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki arsasını 153.3 milyon liraya Altur'a sattı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Coca Cola İçecek'e ait İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekarelik arsanın, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'ye, 153.3 milyon lira bedel ile satıldığı belirtildi. Şirketin taşınmazı satış amacının, kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olduğu ve satıştan elde edilen miktarın sağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağı aktarıldı.
15 ARAP KOŞU TAYI SATILACAK
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek. İlana göre; ihale 28 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.
DEV SATIŞ
Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki arsasını 153.3 milyon liraya Altur'a sattı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Coca Cola İçecek'e ait İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekarelik arsanın, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'ye, 153.3 milyon lira bedel ile satıldığı belirtildi. Şirketin taşınmazı satış amacının, kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olduğu ve satıştan elde edilen miktarın sağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağı aktarıldı.
15 ARAP KOŞU TAYI SATILACAK
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını gerçekleştirecek. İlana göre; ihale 28 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. Geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.