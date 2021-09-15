Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şartları karşılayan engelli vatandaşlar için her ay ödeme yapıyor. Eylül ayı için heyecan dorukta, vatandaşlar e-Devlet üzerinden yardımın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor. Peki Eylül ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Bu yardımdan yararlanmak için şartlar neler?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ