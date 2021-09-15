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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 07:18
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    • 15.09.2021 07:18
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    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

    Tüm şehirden vatandaşlar erken saatlerden bu yana sıklıkla Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın her ay ödediği bu yardım engelli binlerce vatandaşa ve ailelerine ekonomik olarak destekte bulunuyor. Her ay merakla beklenen o tarih geldi çattı, peki Eylül ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şartları karşılayan engelli vatandaşlar için her ay ödeme yapıyor. Eylül ayı için heyecan dorukta, vatandaşlar e-Devlet üzerinden yardımın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyor. Peki Eylül ayı evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Bu yardımdan yararlanmak için şartlar neler?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

    Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.

    İşte merak edilen detaylar;

    2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet 15 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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