Uzaya Türk yazılımı hazırlıyor

HAVELSAN'A ait ABD merkezli Türk şirketi Quantum3D'nin görüntü üreteci IDX80, uzay yolculuğu hizmeti sunan Virgin Galactic tarafından pilotların eğitimi ve yolcuların uçuşa hazırlığında kullanılıyor. Yazılım sayesinde uzaya çıkacak pilot ve yolcular, gerçeğe yakın bir deneyimle yolculuğa hazırlanıyor, eğitim maliyetleri önemli oranda azaltılıyor. Quantum3D, yakın zamanda uzay çalışmaları yapan bir başka şirketten de yeni sipariş aldı. Yaklaşık 2 ay içinde teslim edilecek yazılım, uzay yolculuğunun simülasyonunda kullanılacak. Eğitim maliyetlerini büyük oranda azaltan Quantum3D çözümlerinden Türkiye'deki hava araçlarının simülasyonları ile ABD Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde de yararlanılıyor.
PES 'DOG'RUSU
Elon Musk'ın paylaştığı her gönderide bir mesaj arayan yatırımcılar, bu sefer de ünlü işadamının yeni köpeğini yatırım mesajı olarak algıladı. Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını paylaşan Musk'ın 'Floki geldi' notu, Floki Inu para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ GELIYOR
Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ilk kez Türkiye'ye tarifeli seferlere başlıyor. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekliyor. Şirket, 1 Ekim'den itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği seferlerden birini A380 ile yapma kararı aldı. Uçak, 1 Ekim günü saat 14.30'te Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelecek. (CEVDET ÖZDEMİR)
PES 'DOG'RUSU
Elon Musk'ın paylaştığı her gönderide bir mesaj arayan yatırımcılar, bu sefer de ünlü işadamının yeni köpeğini yatırım mesajı olarak algıladı. Shiba Inu cinsi yavru köpeğinin yerde yatarken bir fotoğrafını paylaşan Musk'ın 'Floki geldi' notu, Floki Inu para biriminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sonuçlandı.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ GELIYOR
Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ilk kez Türkiye'ye tarifeli seferlere başlıyor. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekliyor. Şirket, 1 Ekim'den itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği seferlerden birini A380 ile yapma kararı aldı. Uçak, 1 Ekim günü saat 14.30'te Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelecek. (CEVDET ÖZDEMİR)