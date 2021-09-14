TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! 30 Eylül son gün: İşte TOKİ evleri başvuru ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır. TOKİ'nin amacı, vatandaşlar doğrultusundan talep edilen ev ihtiyacını karşılamaktır. Peki, TOKİ'den nasıl ev alınır? TOKİ'den ev almanın şartları nelerdir? TOKİ'den kimler ev alabilir? TOKİ'den ev alabilmek amacıyla lüzumlu belgeler nelerdir?
TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!
TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor!