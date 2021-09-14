TOKİ aylık 998 TL taksit ile ön şartsız, kurasız onlarca ev satıyor! 30 Eylül son gün: İşte TOKİ evleri başvuru ekranı

BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ

ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI

SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 336 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

Proje Adı: BALIKESİR İLİ MANYAS İLÇESİ KIZIK MAHALLESİ 625 ADET KONUT, 2 ADET TİCARET

MERKEZİ

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 336 adet

Satış Yönetimi: Açık Satış

Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara

İletişim İnternet: www.toki.gov.tr

İletişim telefon: 444 86 54

Satış tarihleri: 08 Mart 2021 – 30 Eylül 2021

Satış Yapılacak Banka Şubesi: T. Halk Bankası AŞ. Proje ilindeki Şubeler

Temerküz Şube: T. Halk Bankası AŞ. Gönen / Balıkesir

• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası

(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları

aşağıda sunulmaktadır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.