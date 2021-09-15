toki.gov.tr: Gaziantep 14 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep Kuzey Şehir, Güneyşehir, Kızılhisar konut başvuru ekranı 2021!

Konut sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Gazientep Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından 14 bin konut projesinde müracaat devri 15 Eylül'de yani bugünden itibaren başlıyor. Yurttaşların yoğun ilgiyle takip ettiği konut projesinde ilk etap için yapımına başlanacak konut sayıları da ön talepler ile beraber belirlenecek. Peki, Gaziantep TOKİ müracaat 2021 iyi mi yapılır? Gaziantep Büyükkent Belediyesi 14 bin konut başvuruları nereden yapılıyor? İşte detaylar!
TOKİ GAZİANTEP BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir, Kuzeyşehir ve Kızılhisar bölgelerine TOKİ, Büyükşehir Belediyesi ve özel sektör aracılığıyla yapılacak 14 bin konut projesinde ön taleplere sayılı günler kaldı.
Konut fiyatlardan dolayı ev alamayanlara umut olan projede, 15 Eylül'den itibaren ön talepler alınacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konut projesinde ilk etap için yapımına başlanacak konut sayıları da ön talepler ile birlikte belirlenmiş olacak.
Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:
"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."