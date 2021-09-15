toki.gov.tr: Gaziantep 14 bin konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep Kuzey Şehir, Güneyşehir, Kızılhisar konut başvuru ekranı 2021!

Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen lansmandaki konuşmasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Söz konusu projenin özel sektör iş birliğiyle yapılacağını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İlk etapta Kuzeyşehir'e ve Güneyşehir'e 300 konut, Kızılhisar bölgesine de 340 konut yapılacak. Şehir genelinde çalışan işçi, memur ve emekli vatandaşlar, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Gelir-gider tablosuna göre ödeme planının hazırlanacağı projede, en geç 15 Eylül'de kadar ön talepler toplanmaya başlanacak. Bürokratik işlemlerinin büyükşehir tarafından yapıldığı, iki yılda da konut yapma şartını getirdiğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. İstenilen sürede bunun yapılması şart. Aksi taktirde sorumlular sistemin dışında kalacak. Bunun yanı sıra kira ve konut fiyatlarını aşağı çekmek için arsa maliyetlerinin hepsini biz göğüslüyoruz."