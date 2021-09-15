Konut alırken buna dikkat! Değişti! Tapu Genel Müdürlüğü’nden arsa payı uyarısı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son dönemde Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişikliklere genelge ile açıklık getirdi. Konut alım satımında büyük önem taşıyan arsa payı hakkında da bilgi verilen genelgede, binalardaki bağımsız bölümlerin arsa paylarının, mimarın teknik bilgisine göre ve bağımsız bölümlerin konumu ile büyüklükleri esas alınmak suretiyle belirlendiği belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bölge müdürlüklerine gönderilen genelgede, arsa paylarının, bağımsız bölümlerin konumu ile büyüklükleri esas alınarak, değerleriyle orantılı olarak tespit edildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Arsa paylarının bağımsız bölümün değeri oranında verilip verilmediğinin denetimi tapu müdürlüklerinin görevi değildir. Bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Paydaşın ana taşınmazdaki payı ile o paydaşa düşecek bağımsız bölümlerin toplam arsa paylarının eşit olması gerekir.