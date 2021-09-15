Konut alırken buna dikkat! Değişti! Tapu Genel Müdürlüğü’nden arsa payı uyarısı

OTOPARK PROJEDE GÖSTERİLMELİ

Yapıdaki bir bölümün eklenti olarak kabul edilmesi için bağımsız bölüme tahsis edilmiş olması gerektiği ifade edilen genelgede, "Eklentiler, sadece kapalı alana dayalı olarak oluşturulmaz, ana yapı dışındaki bir alan da eklenti olarak tahsis edilebilir" denildi. Bahçenin bir bölümünün otopark olarak ayrılması örnek gösterilen genelgede, "Bu durumun vaziyet planında gösterilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı. Eklenti yapılacak bölümün, mimari projede de yer alması ve maliklerce kabul edilmesinin şart olduğuna işaret edilen genelgede, "Bir bağımsız bölüme ait eklentinin başka bir bağımsız bölüme ait olacak şekilde değiştirilmesi tadilat projesi ile mümkündür" uyarısı yapıldı.