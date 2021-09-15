Dolar için geri sayım başladı! 15 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

PİYASALAR KRİTİK VERİYE KİLİTLENDİ

Bugün ise Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da ABD ağustos ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. Temmuz ayında ABD TÜFE yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artış kaydetmişti. Piyasa beklentisi ise yüzde 5.3 artış olacağı yönündeydi.

Eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirse Fed'in varlık alım programını daha erken bir tarihte azaltacağı görüşü hakim olabilir. Bununla birlikte enflasyonu baskılayabilmek için Fed daha erken bir tarihte faiz artışına gidebilir. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon verisi dolar kurunun güç kazanmasına ve ons altında ise geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ise ekonomik toparlanmaya yönelik endişeler azalır ve piyasalarda risk iştahı artar. Bu durumda ise altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme görülebilir.