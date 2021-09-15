Dolar için geri sayım başladı! 15 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

15 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
15 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,4417
Dolar satış: 8,4474
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,9521
Euro Satış: 9,9723
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,6538
Pound satış: 11,6797