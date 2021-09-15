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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 08:56
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    • 15.09.2021 08:56
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    Dolar için geri sayım başladı! 15 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!

    15 Eylül dolar ve euroda son gelişmeler yatırımcılar tarafından merake dilerek araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta 8.32 lira sevilerinde haftayı tamamlayan dolar, bu hafta 8,47 sevilerinde güne başladı. Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki gelişmeler ve alış satış fiyatlarında anlık durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 15 Eylül Çarşamba döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    15 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu?

    15 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın ikinci işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 15 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    15 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,4417

    Dolar satış: 8,4474

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9521

    Euro Satış: 9,9723

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,6538

    Pound satış: 11,6797

        PİYASALAR KRİTİK VERİYE KİLİTLENDİ

        Bugün ise Türkiye saati ile (TSİ) 15.30'da ABD ağustos ayı TÜFE verileri yakından takip edilecek. Temmuz ayında ABD TÜFE yıllık bazda yüzde 5.4 oranında artış kaydetmişti. Piyasa beklentisi ise yüzde 5.3 artış olacağı yönündeydi.

        Eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirse Fed'in varlık alım programını daha erken bir tarihte azaltacağı görüşü hakim olabilir. Bununla birlikte enflasyonu baskılayabilmek için Fed daha erken bir tarihte faiz artışına gidebilir. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir enflasyon verisi dolar kurunun güç kazanmasına ve ons altında ise geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

        Enflasyonun beklentilerin altında gerçekleşmesi durumunda ise ekonomik toparlanmaya yönelik endişeler azalır ve piyasalarda risk iştahı artar. Bu durumda ise altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivme görülebilir.

        ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

        Ons altın ise enflasyon verisi öncesi haftanın ikinci işlem gününde 1800 dolar kritik eşiğinin hemen altında 1790 dolar seviyesinde hafif gerileme kaydediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1789 dolar en yüksek ise 1796 dolar seviyeleri görüldü.
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        Haberler Ekonomi Dolar için geri sayım başladı! 15 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Anlık döviz kuru fiyatları!
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