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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 16:47
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    • 17.09.2021 16:47
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    Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri 2021!

    BİM çalışma saatleri 2021! Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasakları uygulanırken en çok saati değişen yerler arasında marketler vardı. 1 Temmuz normalleşme ile birlikte saatler de güncellendi. BİM güncel çalışma saatleri de merak konusu oldu. İşte bilgiler...

    takvim.com.tr
    BİM çalışma saatleri 2021!

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde BİM çalışma saatleri 2021 sorgulamasını yapar oldu. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan, belirli günlerde yaptığı kampanyalar ile ön plana çıkan BİM market şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararında sık sık saatleri değişen marketin güncel saatlerini bilerek buna göre gitmek isteyen vatandaşlar Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    BİM market şubeleri hafta içi ve hafta sonu 09.00 ile 21.00 arasında hizmet veriyor.

    İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

    Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

    Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.

        İŞKUR BİM PERSONEL ALIMI 2021!

        BİM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel arandığı alanlar şu şekildedir: satış danışmanı, manav, kasiyer, reyon görevlisi, beden işçisi, beden işçisi (engelli) perakende satış elemanı ve depo işçisi.

        Başvuru yapan adayların, talep edilen çalışan profiline uygun olup olmaması dikkate alınacak. Peki BİM personel alımı şartları nelerdir?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
        Herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
        18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşından büyük olmamak,
        En az İlköğretim Mezunu olmak,
        Alım yapılacak meslek hakkında bilgi sahibi olmak,
        Engelli adaylar için engelli olduğunu gösterir rapora sahip olmak.

        EN AZ 3 BİN 500 TL MAAŞ

        BİM'de çalışan personellere en az 3 bin 500 TL maaş ödeniyor. Maaşın yanında yemek, yol parası, mesai ve prim ücreti gibi imkanlar da sağlanıyor
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        Haberler Ekonomi Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri 2021!
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