Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri 2021!

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde BİM çalışma saatleri 2021 sorgulamasını yapar oldu. En çok ziyaret edilen marketler zincirinden biri olan, belirli günlerde yaptığı kampanyalar ile ön plana çıkan BİM market şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararında sık sık saatleri değişen marketin güncel saatlerini bilerek buna göre gitmek isteyen vatandaşlar Hafta içi ve hafta sonu BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
BİM market şubeleri hafta içi ve hafta sonu 09.00 ile 21.00 arasında hizmet veriyor.
İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesinde yer aşan ifadeye göre Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;
Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona erdiği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.
Bu durumda marketler ve bakkallar kendilerinin belirlediği saatler arasında hizmet verecek.