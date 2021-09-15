22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları: Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sabah saatleriyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya başladı. Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?