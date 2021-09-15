22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları: Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sabah saatleriyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya başladı. Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 artışla 489,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.247,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 489,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|486,00
|486,20
|489,60
|489,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.204,00
|3.225,00
|3.226,00
|3.247,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,40
|447,40
|446,50
|450,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.131,00
|3.151,00
|3.153,00
|3.173,00
|Yarım Ziynet
|1.565,00
|1.575,00
|1.576,00
|1.586,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|788,00
|793,00