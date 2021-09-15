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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 09:00
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    • 15.09.2021 09:00
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    22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları: Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcıların gündeminde yerini koruyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.247,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 489,80 liradan işlem gördü. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından sabah saatleriyle altın fiyatları sık sık araştırılmaya başladı. Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,74 artışla 489,80 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 793,00 lira, Cumhuriyet altını 3.247,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 489,80 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 486,00 486,20 489,60 489,80
    Cumhuriyet Ata Lira 3.204,00 3.225,00 3.226,00 3.247,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,40 447,40 446,50 450,50
    Lira(Tam) Ziynet 3.131,00 3.151,00 3.153,00 3.173,00
    Yarım Ziynet 1.565,00 1.575,00 1.576,00 1.586,00
    Çeyrek Ziynet 783,00 788,00 788,00 793,00

        ALTININ KİLOGRAMI 486 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 484 bin 900 lira, en yüksek ise 487 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 486 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 286 milyon 757 bin 12,93 lira, işlem miktarı ise 592,705 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 311 milyon 87 bin 405,64 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım, Gram Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları: Canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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