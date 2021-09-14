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    • Ekonomi
    • 15.09.2021 08:23
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    • 15.09.2021 08:23
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    25.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı!

    Oldukça ideal faizlerle 3 ay geri ödeme olmadan kredi müjdesi. Finansbank doğrultusundan bir açıklama yapıldı. Yapılan bildirimde kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli gereksinim kredisi alabilmek isteyen vatandaşlara yayılan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite gereksinim duyan müşterilerine tanıttığı bir hizmettir. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir.

    takvim.com.tr
    Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı!

    25.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz esas gereksinim kredisi ve kamu kredisi müracaatı başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi kampanyası başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara yayılan 3 ay ertelemeli gereksinim kredisinde faiz seviyesi da başka bankalara nazaran daha düşük. 18 yaş ve üzeri, aylık derli toplu gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes gereksinim kredisi müracaatında bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği çoğu kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, gereksinim kredisi amacıyla müracaat yapabilirsiniz.

    25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER

    25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER

        50.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER

        50.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER

        İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

            İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

            18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi 25.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı!
                SON DAKİKA