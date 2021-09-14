25.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ve kamu kredisi başvurusu başladı!

25.000 ve 50.000 TL veriliyor! Düşük faizle 3 ay geri ödemesiz esas gereksinim kredisi ve kamu kredisi müracaatı başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara 3 ay ertelemeli düşük faizli kredi kampanyası başladı. Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara yayılan 3 ay ertelemeli gereksinim kredisinde faiz seviyesi da başka bankalara nazaran daha düşük. 18 yaş ve üzeri, aylık derli toplu gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes gereksinim kredisi müracaatında bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği çoğu kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, gereksinim kredisi amacıyla müracaat yapabilirsiniz.
25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER
25.000 TL 36 KREDİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLER