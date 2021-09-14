Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir... Ev kiraları arttı hükümet harekete geçti! Kiraya Avrupa çözümü geliyor

Kira fiyatlarında yaşanan afaki artış için hükümet düğmeye bastı. Avrupa'da olduğu gibi ev kiralama şirketleri modeli üzerinde duruluyor. Çalışmayla, inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.
Azalan yeni konut arzına karşılık artan konut talebi, salgın nedeniyle ertelenen evlilikler, yüz yüze eğitimin yeninden başlayacak olması, kentsel dönüşümün oluşturduğu kiralık konut talebine bir de fırsatçı ev sahipleri eklenince ev kiraları son dönemde katlandı.
Araştırmalar 81 ilde son bir yılda kiraların ortalama yüzde 55 arttığını ortaya koydu. Özellikle üniversite illeri olan Bursa, Konya, Erzurum ve Samsun gibi yerlerde kiralar son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde arttı.