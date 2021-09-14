Son dakika: İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir... Ev kiraları arttı hükümet harekete geçti! Kiraya Avrupa çözümü geliyor

KİRALIK EVLER KİŞİLERE DEĞİL ŞİRKETLERE AİT OLUYOR

Çalışmalarda Avrupa modeli üzerinde duruldu. Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.