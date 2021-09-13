14 Eylül evde bakım maaşı güncel iller listesi! Evde bakım maaşı hesaplara hangi tarihte yatırılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şartları karşılayanların hesaplarına her ayın belirli tarihlerinde bu ödemeyi yapıyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden yardımın yatırılıp yatırılmadığını kolayca görebiliyor. Peki evde bakım maaşından kimler yararlanabiliyor? İşte tüm bilgiler…
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının Eylül ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ