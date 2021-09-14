Kiraya Avrupa çözümü geliyor

Özellikle üniversitelerin bulunduğu illerde kiralarda yaşanan büyük artışların önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar, kiraları düşürecek ve vatandaşların rahatlamasını sağlayacak Avrupa modeli üzerinde bir çalışma başlattı. Kısa sürede alternatifli bir öneri paketi hazırlanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve son kararın burada verilip hayata geçirilmesi planlanıyor.

Avrupa başta olmak üzere batılı ülkelerin büyük çoğunluğunda kiralık evler kişilere değil, şirketlere ait oluyor. Şirketler, vatandaşlar ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde kiralarını alıyor. Evler şirketlere ait olduğu için kısa sürelerde çıkartma gibi durumlar söz konusu olmuyor.

KİRALIK EV YAPILACAK

Yapılan çalışma kapsamında bu modelin Türkiye'ye de uyarlanması düşünülüyor. Ancak, inşaat şirketlerinin yaptıkları evleri satmak yerine kiraya vermesinin önünde mevzuat ve vergiler açısından sıkıntılar bulunuyor. Çalışma ile inşaat firmalarının kiraya verecek evler yapmasını sağlayacak bir mevzuat oluşturulması hedefleniyor.

TEŞVİK EDİLECEK

Kiralamak amacıyla bina ve sitelerin yapılması için kira ve emlak vergisi gibi kalemlerde indirime gidilecek. İnşaat firmalarının bu alana yatırım yapması teşvik edilecek. Maliyet ve vergiler düşeceği için inşaat firmalarının kiralık evler yapmaya yönlenebileceği belirtiliyor. Böylece daha fazla kiralık ev devreye gireceği için fiyatların da yükselmesi önlenmiş olacak. ZÜBEYDE YALÇIN.

ÖĞRENCİ TARİFESİ!

Pandemide yükselişe geçen ev kiralama bedelleri, üniversitelilerin okullarına dönmesiyle daha da arttı. Kiralıklardaki fiyat artışları kimi kentlerde yüzde 200'e ulaştı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa: Kent genelinde kiralar yüzde 30 arttı, ancak semt bazlı artışlar yüzde 200'leri buldu.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Ahmet Rifat Yetkin: Kentte ortalama kira bedeli önceki döneme göre yüzde 50 civarında artarken, kiralık ev bulunamıyor.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu: Öğrencilere hitap eden 1+1'lerin bin 100 lira olan kirası, bin 700 liraya yükseldi. Bin 300-bin 500 lira seviyesindeki 2+1'lerin kiraları ise 2 bin 500-3 bin lira oldu.

Antalya Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Muzaffer Vurgun: Kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı. Ancak okulların açılmasıyla öğrenci yoğunluğu olan semtlerde artış yüzde 100.