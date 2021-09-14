‘İklim değiştikçe sigortacılık da değişmeli’

İklim değişikliği ile birlikte artan küresel ısınmaya bağlı kuraklıklar, heyelanlar, yangınlar ve su baskınları çoğalırken; sonuç olarak gerçekleşen felaketler ise büyük yıkımlara yol açıyor. Doğal felaketlerin gelişmiş ya da gelişmemiş ülke ayrımı da bulunmuyor.

'ÖNEMLİ GÜVENCE'

Kısa süre önce Avrupa'nın en güçlü ekonomilerinden biri konumundaki Almanya'nın batı bölgelerini vuran sel felaketi ve yaşananlar bunun en acı örneklerinden biri oldu. Aynı şekilde Avrupa'nın güney bölgelerinde İtalya, Yunanistan ve Türkiye'nin cennet köşelerinde çıkan orman yangınları da başka acı örnekler olarak dikkat çekti. VHV Reasürans'ın CEO'su Maximilian Stahl, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki önümüzdeki en önemli risk faktörlerinden biri iklim değişimi ve iklim değişiminin getirdiği doğal felaketler. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı Global Riskler 2021 raporunda da benzer bir çıkarım mevcut. İklim değişikliği ve buna bağlı gelişen felaketler, başta can kaybı olmak üzere ciddi manevi ve maddi kayıplara yol açıyor. Bu kayıpların bir nebze önüne geçmek için ise sigorta önemli bir güvence" dedi.

'EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR'

İklim değişikliğinin ekosistemi tehdit etmesiyle birlikte bu sisteme bağlı tüm işlerin de tehlikeye atıldığına dikkat çeken Stahl, "İklim değişikliği önümüzdeki on yıllarda sigorta sektöründe bir paradigma değişikliğine neden olacaktır. Sektör finansal işlemlerini (fonlama, risk azaltıcı teknikler), işleyişe ilişkin yöntemlerini (sigorta ve hasar) ve genel faaliyetlerini düzenleyici gelişmelerle piyasadaki gelişmelerin yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek şekilde değiştirmek zorunda kalacaktır" diye konuştu.

DOĞRUDAN ETKİ

Son yaşanan orman yangınlarının risk bağlamında acı bir tecrübe yaşattığının altını çizen Stahl, şunları kaydetti: "Yangınların yaşam yerlerine, işletmelere, hatta enerji üretim hatları ve tesislerine zarar verebildiğini, buralarda çalışan ve yaşayan insanların hayatlarının büyük bir tehlike altında olduğunu ne yazık ki yaşayarak acı bir şekilde tecrübe ediyoruz. Öte yandan iklim değişikliğine doğrudan maruz kalan sektörlerin başında ise sigortacılık geliyor. İklim değişikliğiyle birlikte risklerin artması, sigorta şirketlerinin doğal afet riskini nasıl değerlendireceğini zorlaştırıyor. Bu nedenle de sigorta sektörümüz bu değişime hızlıca ayak uyduracak çözümler geliştirmek zorunda. Son yaşanan felaketlerde gördük ki sektörümüzün aksiyon kabiliyeti hızla artıyor. Bunu sigortalıların bilgilendirilmesi, tavsiye kararlarının hızlıca alınması ve bilinçlendirme çalışmalarından gözlemleyebiliyoruz. Bunlar olumlu yönde gelişmeler. Bunun yanında ise sürdürülebilirlik anlamında sektör olarak yüksek karbonlu bir ekonomiden düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi teşvik edecek adımlar atmalıyız."LİYOR

