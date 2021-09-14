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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 08:56
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    • 14.09.2021 08:56
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    22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül canlı altın fiyatları kaç TL?

    22 ayar bilezik, çeyrek, gram, yarım altın fiyatları, büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Dün akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 486,20 liradan tamamlamıştı. Peki, 14 Eylül canlı altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatları piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.225,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 486,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül canlı altın fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 486,00 486,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.204,00 3.225,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 443,40 447,40
    Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.131,00 3.151,00
    Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.565,00 1.575,00
    Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 783,00 788,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 486,20 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.225,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 486,20 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 485 BİN 400 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 485 bin 400 lira, en yüksek ise 486 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,004 yükselişle 485 bin 400 liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 534 milyon 42 bin 71,52 lira, işlem miktarı ise 1.103,46 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 553 milyon 26 bin 419,62 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Kuveyt Türk Katılım,Vakıf Katılım, Halk Bankası ve Denizbank şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül canlı altın fiyatları kaç TL?
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