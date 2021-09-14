Altın fiyatları piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde arama motorları üzerinden en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 788,00 lira, Cumhuriyet altını 3.225,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 486,20 liradan işlem görmüştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Eylül canlı altın fiyatları kaç TL? İşte alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|486,00
|486,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.204,00
|3.225,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|443,40
|447,40
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.131,00
|3.151,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.565,00
|1.575,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|783,00
|788,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 486,20 liradan tamamladı.