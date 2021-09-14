Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımlarına ilişkin yol haritasını etkileyebileceği gerekçesiyle ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı.
Küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, şahinleşen küresel merkez bankaları sonrası Fed'in varlık alımlarının azaltma takvimi üzerinde etkili olması nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yatırımcıların odağına yerleşti.
Fed'in New York Şubesi, dün, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.
Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisinin önde gelen Demokrat üyelerinin en yüksek kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den 26,5'e yükseltmeyi hedeflediği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, 2017'de yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürülen kurumlar vergisi oranının yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.
Temsilciler Meclisinin yeni gelir kanunlarının çıkarılması sürecinde yetkili komitesinin, 3,5 trilyon dolarlık yatırım planının parçası olarak söz konusu değişikliği öngören düzenlemeleri bugün ve yarın düzenlenecek oturumlarda değerlendirmesi bekleniyor.
Dün açıklanan verilere göre de ABD federal hükümetinin bütçe açığı ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 15 azalarak 171 milyar dolara geriledi.
Öte yandan dün, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart ile kripto para birimi Litecoin arasında ortaklık kurulduğuna dair sahte haberler kripto para piyasalarında sert dalgalanmaya neden oldu.
New York borsasında ise bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde dün karışık bir seyir izlendi.
Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,76 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyirle başladı.