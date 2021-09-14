Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda

Avrupa borsalarında dün alıcılı seyir dikkati çekerken, Avrupa ülkelerinin artan enerji maliyetleri gündemin odağına yerleşti.

Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz sağlaması için kurulan Kuzey Akım 2 projesinin beklenenden daha geç bir tarihte açılabileceği ve bu kışın sert geçeceğine ilişkin uzman görüşlerinin ardından elektrik ve doğal gaz fiyatları rekor seviyeye çıktı.

Enerji ve emtia fiyat artışları Avrupa borsalarında enerji şirketlerinde alıcılı seyri beraberinde getirerek dünkü pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan, İngiltere'de üçüncü doza ilişkin tartışmalar devam ederken, ülkede 12 yaşına kadar olan çocuklara da aşı yapılacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de yükselişle başladı.

Avro/dolar paritesi dün 1,1770'le 27 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından kayıplarını telafi etti ve günü 1,1811'den tamamladı. Parite, bugün önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1814'ten işlem görüyor.

Asya pay piyasalarına bugün karışık bir seyrin hakim olduğu görülürken, Çin'in regülasyon adımları ve Evergrande Group'a ilişkin süreç yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Şirketin mali durumunun ortaya çıkarılması için müfettiş atanırken, şirket birçok kesim tarafından protestolarla karşı karşıya kalmış durumda.

Japonya hükümetindeki lider değişimi öncesi pay piyasaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha güçlü mücadele edileceği beklentisiyle yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor.