Son dakika banka mevduat faiz oranları havalandı! 10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu

Paralarını 32 günlük vadeli mevduat hesabında yatıracak olan vatandaşlar amacıyla yayılan faiz oranları yenilendi. Bankalar arasında mevduat faizi kızıştı, bankada parası olanlara iyi haber geldi! Birikimini bankada tutanlar amacıyla 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları büyük bir süratle yükselişe geçti. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları değişik yatırım kanallarını incelemesine namacıyla oldu. 10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu...
10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?