Son dakika banka mevduat faiz oranları havalandı! 10.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte kazanç tablosu

Mevduat faizi nedir?

Mevduat, rastgele bir bankada belirli bir vade aralığı belirlenerek vade sonucunda çekilmek üzre yatırılan parayı kapsamaktadır. Bankaların şahıslardan faiz ödeyerek topladıkları kaynak olarak da belirtilebilir. Siz de bankaların mevduat hesaplarını kullanarak tespit edilen faiz oranları üzerinden gelir elde edebilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık, 32 günlük, senelik ya da belirli vakit (vade) belirleyerek yatıracağınız para vade sonucunda faiz kazancı ile eş güdümlü size verilecektir. Daha önceki senelerde yalnızca belirli vadelerle mevduat hesabı açılabiliyorken bugünümüzde kırık vadeli mevduat olarak belirti edilen mevduat hesapları istenilen vade zamanıyle açılabilmektedir. Takvim.com.tr'de okumaya devam edin.

Mevduat faiz oranları 2021

Bir çok banka yüksek faiz seviyesini "hoş geldin faizi" olarak belli bir vakit kısıtlı olarak verebilmektedir. Faiz oranları vade zamanı ve mevduat tutarına göre değişebilmektedir. En yüksek faiz veren bankalar 2021 senesi karşılaştırmasını da bu tabloya göre yapabilirsiniz.

Siz de hangi banka daha yüksek faiz sağlıyor diye inceleme yapıyorsanız, alçakta yer alan en yüksek faiz veren bankalar listesine göz atabilir, ne kadar faiz kazancı elde edebileceğinizi hesaplamalara göz atarak anında öğrenebilirsiniz.