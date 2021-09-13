Araç sahibi olanlar dikkat! HGS cezasında emsal karar

HGS CEZASI İPTAL EDİLDİ

Hukukta evrensel tüketici haklarından biri de bilgilenme hakkıdır. Siz nereden bileceksiniz bakiyenizin eksik olup olmadığını. Devletin Karayolları Genel Müdürlüğü yapıyordu yıllardır. 85 milyonun cep telefonu var. Bildirme yükümlülüğüne aykırı hareketten ötürü mahkeme daha önceden de yaptı. Mahkeme bildirilmeyen HGS cezasını iptal etti.

Son dönemde HGS cezalarıyla ilgili şikayetler artıyor. Vatandaşlar bakiyeleri olduğu halde ücretin çekilmediğini ve cezaya düştüklerini belirtiyorlar.